Da 0-2 a 2-2: il Milan salva la pelle a Torino con rimonta mozzafiato

Monday Night di stampo inglese allo stadio Grande Torino: 2-2 spettacolare e partita dai mille volti tra il Milan di Montella e il Toro di Mihajlovic padrone di casa. In tre incroci diretti tra le due squadre si sono visti 12 gol quest’anno: peccato che non si riproporrà più questo match, viene da pensare. Sulla carta il punto non serviva a nessuno, ma a conti fatti è il Milan a vedere il bicchiere mezzo pieno. Già, perché il Toro ha sprecato la potenziale occasione del 3-0 (Donnarumma ipnotizza Ljajic dal dischetto) prestando il fianco alla rimonta-lampo rossonera. Difese grandi assenti, attaccanti in bella mostra e tatticismi non pervenuti: avercene di questi Torino-Milan, spot per un campionato sempre più in crescita per valori espressi e giovani talenti valorizzati.

La cronaca della partita

Milan distratto e svagato in avvio, ne approfitta il Toro che stappa il match con spaccata di Belotti su tiro cross di Ljajic e raddoppia con colpo di tacco di Benassi su imbeccata del rientrante Iago Falque; i granata falliscono poi il match point con Ljajic a farsi ipnotizzare dal dischetto da Donnarumma, a seguito del rigore provocato da fallo di Abate su Barreca. Sull’orlo del baratro, il Milan si ridesta e sfiora a più ripresa l’1-2. Ai rossoneri manca un evidente penalty per calcio di Zappacosta a Bonaventura non ravvisato da Tagliavento.

Secondo tempo, se possibile, ancora più spettacolare del primo: in cinque minuti il Milan confezione l’incredibile rimonta grazie alla girata di Bertolacci su cross di Bonaventura dalla sinistra e al rigore trasformato da Bacca, concesso da Tagliavento per plateale placcaggio di Rossettini ai danni di Paletta. Finale thrilling con occasioni da ambo le parti e l’espulsione di Romagnoli ad arroventare ulteriormente il tutto. Suso nel finale si divora una solare occasione in contropiede.

La statistica chiave

17 - Il Torino ha segnato 17 gol nei primi 45 minuti di gioco in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio. Sprint.

Il migliore

Andrea BELOTTI – Forza della natura e spettacolo puro. Trasforma in oro tutto ciò che tocca e per poco non straborda con mirabolante girata di controbalzo su cross dalla destra. Impossibile da arginare se non con le maniere forti.

Il peggiore

Alessio ROMAGNOLI – Mezzo disastro. Subisce un tunnel da Iago Falque nell’azione che porta all’1-0, si rende protagonista di alcuni strafalcioni e nel finale rimedia l’espulsione che gli farà saltare il Napoli. Serata da dimenticare per il centrale rossonero.

Il tabellino

Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi (81' Baseli), Valdifiori (67’ Lukic), Obi (61’ Iturbe); Iago Falque, Belotti, Ljajic. Allenatore: Mihajlovic

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Calabria (87' Vangioni); Pasalic, Locatelli, Bertolacci (74’ Kucka); Suso, Bacca, Bonaventura (84' Niang) Allenatore: Montella

Arbitro: Tagliavento

Gol: 21’ Belotti, 26’ Benassi; 55' Bertolacci, 60' rig. Bacca

Note – Ammoniti: Moretti, Belotti, Obi, Rossettini, Iago; Locatelli, Romagnoli Espulsi: Romagnoli