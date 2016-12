Da 0 a 10: il Pagellone della 18a giornata di Serie A

Voto 10… A Mertens-Bernardeschi e "Fort Roma"

E sono 8 i gol nelle ultime tre giornate di Dries Mertens: una rete, quella segnata dal belga a Firenze, che non permette al Napoli di espugnare il Franchi per la grande prestazione di Federico Bernardeschi (2 gol e un assist, il migliore con Icardi della 18a) ma lo consacra comunque uomo del mese in Serie A. Poi c'è la Roma che vince le ultime 11 partite interne di Serie A ed è ancora imbattuta all’Olimpico dall’inizio del 2016 con 15 vittorie e 4 pareggi: i panni sporcati a Torino si lavano in casa.

2016/17 Roma-Chievo El Shaarawy esulta dopo il golLaPresse

Voto 9… All’Inter normalizzata dalla cura Pioli

S’era presentato alla Pinetina rigettando la nomea di “normalizzatore”, eppure è proprio questo il toccasana del primo antidoto somministrato da Pioli all’Inter. Perché se a inizio mese era ancora troppo presto per sentirne gli effetti, ecco che a dicembre (post Napoli) i nerazzurri hanno vinto 4 partite consecutive fino al grande congedo di Natale contro la Lazio… E il 2017 sarà l’anno del “potenziatore”?

Voto 8… Ad Andrea Belotti bomber d’Europa

Tempi di tredicesima e, per i più fortunati, di quattordicesima… Perché il Torino può vincere come stasera contro il Genoa o perdere come nelle tre gare precedenti, ma la certezza granata è il gol di Andrea Belotti alla 25esima rete, come nessun altro under-23 in Europa, nell’ultimo campionato e mezzo. Sarà lui il prossimo mister 100 milioni del calciomercato?

Voto 7… A Pietro Pellegri storico debuttante

Entra al minuto 88 di Torino-Genoa e, a 15 anni e 280 giorni, eguaglia il record di Amedeo Amadei (2 maggio 1937, Roma-Fiorentina 2-2) più giovane esordiente nella storia della Serie A. Lo vogliono il Milan, la Juventus e perfino il Manchester United, ma intanto per Pellegri il futuro è roseo con la maglia del Grifone.

Voto 6… Al cuore del Cagliari versione rimonta

D’accordo, la difesa è a dir poco la peggiore della Serie A con 42 gol subiti in 18 giornate, però il Cagliari va oltre la contestazione “natalizia” dei suoi tifosi, rimonta il Sassuolo da 1-3 a 4-3 e, udite udite, chiude l’anno a +13 dalla zona retrocessione.

Voto 5… Al nulla di Sampdoria-Udinese

È il tipico 0-0 di fine anno a cui le squadre arrivano stanche e le coperte sono troppo corte… Fatto sta che a Marassi non succede niente, Samp e Udinese si dividono un magro bottino… E il pubblico s’annoia.

Voto 4… A Immobile simbolo di una Lazio da sindrome di Stendhal

Lui non segna da 7 partite, ovvero da ottobre, come spaventato dalla doppia cifra; lei non ha mai battuto una big in questo campionato perdendo il derby, due volte a San Siro e in casa con la Juventus. Squadra quarta in crisi di prestazione: il paradosso è servito.

Immobile - Lazio-Sassuolo - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Voto 3… Al Palermo che spreca la chance e non vince mai in casa

Peccato perché l’avventuroso successo di Marassi poteva segnare un felice spartiacque per il nuovo corso di Corini, invece il Pescara ultimo in classifica pareggia al 93’ e così il Palermo resta senza vittorie in casa da tempo immemore.

Voto 2… Al Sassuolo dal sogno europeo alla zona retrocessione

Dalle stelle alle stalle, dal trionfo di settembre contro l’Athletic alla terza sconfitta consecutiva (quarta con l’eliminazione di Europa League)… E sono 7 nelle ultime nove di Serie A. Certo che la squadra è praticamente dimezzata, però stasera il Sassuolo si fa rimontare da 3-1 con Pellegrini espulso diretto al 34’, un minuto dopo aver segnato il gol del vantaggio, e uno sciagurato Terranova colpevole delle ultime due reti avversarie. Così serve a poco il gol più giovane di questo campionato firmato dal diciottenne Adjapong.

Claud Adjapong - Milan-SassuoloLaPresse

Voto 1… Di margine alla vittoria del Cagliari

Vedi voto 6, però al Sant’Elia c’è chi quasi ci rimette una mano per colpa di un fumogeno esplosivo, c’è un capitano (Dessena) che lascia la fascia a terra e un veterano sardo (Sau) che non dà la mano a Rastelli al momento della sostituzione… Male male.

Voto 0… A una Supercoppa guasta-fantacalcio!

Volevate schierare Bacca, Destro e Dybala al fantacalcio? Niente da fare, sono al massimo dei 6 politici che in attacco valgono come tre tegole… Colpa della Supercoppa versione "Natale in Qatar"!