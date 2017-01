Da 0 a 10, il Pagellone della 20a giornata di Serie A

Voto 10..Al cuore della Fiorentina spacca-Juve

Per battere la Juventus schiacciasassi serviva la serata perfetta all’incostante Fiorentina di Paulo Sousa. Così è stato: il tecnico portoghese ha azzeccato tutte le mosse e i suoi interpreti principali si sono espressi al 110% del loro potenziale. Le corse di Federico Chiesa, i filtranti di Bernardeschi, le definizioni di Nikola Kalinic hanno reso la serata più importante dell’anno in casa viola davvero magica..E contribuito a riaprire un campionato che pareva stra chiuso.

Voto 9...Al killer instinct del falso nove Tonelli

Seconda partita in maglia azzurra e secondo gol per il difensore centrale del Napoli Lorenzo Tonelli. Lui sì che è falso nueve, ma nonostante il ruolo abituale nelle aree avversarie si trova più che mai a suo agio: vedere per credere il poderoso stacco aereo che ha aperto le marcature al San Paolo contro il Pescara. Curioso siparietto dopo la rete dell’ex Empoli: la fidanzata del calciatore, Claudia Manzella, ha colto la palla al balzo per lanciare un ironico messaggio al suo uomo.

Voto 8...All’esordio di Gagliardini e a un’Inter caparbia

Buona la prima, anzi ottima, per il neo acquisto dell’Inter Roberto Gagliardini: autoritario, caparbio nei contrasti, preciso in distribuzione palla e pericoloso in zona gol. L’ex Atalanata è stato uno dei migliori in campo nella vittoria thrilling della Beneamata sull Chievo di Maran. L’Inter innesca la sesta marcia e Gagliardini non ha minimamente patito il peso della nuova maglia.

Voto 7...allo spettacolo di Torino-Milan

Partita bellissima, emozionante, vibrante e in bilico dall'inizio alla fine. Doppio vantaggio Toro, rigore sprecato, e rimonta rossonera con finale ancora palpitante causa rosso a Romagnoli. Belotti si conferma il miglior centravanti italiano, Donnarumma il deno erede di Buffon, mentre tra i granata sono più i rimpianti dei punti in classifica. E l'ira di Mihajlovic a fine gara è l'emblema del momento Toro.

Voto 6...A Nainggolan re di Roma

Dopo aver sentenziato la Lazio nel derby della capitale e il Milan nel big match dell’Olimpico, il fenomenale centrocampista giallorosso Radja Nainggolan ha regalato alla sua Roma un fondamentale successo in quel di Udine confermando di essere uomo fondamentali per gli equilibri di Spalletti. Più che lo sciagurato Dzeko, è difatti l’incursore belga il volto di una Roma spietata e cinica (seconda vittoria di misura consecutiva dopo il blitz di Marassi) che continua la rincorsa alla vetta.

Voto 5...Al mal di trasferta della Juventus

Quattro sconfitte su nove trasferte cominciano a essere un bliancio preouccupante. La sconfitta esterno sul campo degli acerrimi rivali della Fiorentina accende un campanello d’allarme in casa Juventus. Il capitombolo al Franchi a fa seguito di Marassi contro un indemoniato Genoa e alle sconfitte di San Siro contro Inter e Milan. Che succede, Madama?

Juventus - Dybala - ko contro la FiorentinaLaPresse

Voto 4...Al match point fallito da Mchedlidze

Poteva scappare a +10 di vantaggio sulla quota retrocessione l’Empoli di mister Martuscello, invece...Invece l’attaccante georgiano Levan Mchedlidze si è fatto ipnotizzare dagli undici metri dallo scafato Puggioni mandando in fumo i sogni di gloria degli azzurri. Il rigore fallito dall’ex Palermo ha i crismi del match point fallito: ci saranno altre chance, anche perchè ormai l’Empoli veleggia a otto punti di margine sulla terz’ultima della classe.

Voto 3...Alle storie tese in Lazio-Atalanta

L’uno bisticcia con il quarto uomo, l’altro con il direttore di gara Luca Pairetto: storie tese in Lazio-Atalanta, tanto che tutte e due le squadra finiscono la gara senza allenatori, rispettivamente Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini. D’altronde la posta in palio era molto alta e dunque ai due mister si può imputare il peccato veniale di aver “sentito troppo” la partita. Curiosità statistica: anche Atalanta-Torino di questo campionato era terminata senza gli allenatori. Insomma, c’è sempre di mezzo Gasperini, che a fine gara ha parlato di “espulsione programmata”. Un teatrino che francamente avremmo volentieri evitato...

Gasperini - Lazio-AtalantaLaPresse

Voto 2...Come i punti delle genovesi nelle ultime 5 giornate

Da possibili squadre rivelzione a compagini in seria difficoltà: il confine è labile, ne sanno qualcosa la Sampdoria di Marco Giampaolo e il Genoa di Ivan Juric. La città di Genova ha raccolto infatti la miseria di due punti nelle ultimi cinque giornate (senza considerare il recupero di Genoa-Fiorentina), entrambi per merito della Sampdoria. Se non fosse per il “ciapa no” generale delle ultime tre della classe le due rappresentanti di Zena correrebbero seri pericoli....

Disfatta del Genoa a CagliariLaPresse

Voto 1...Al rigore alle stelle di Dzeko

Vintage Dzeko contro l’Udinese. Per una volta l’attaccante bosniaco torna a vestire i panni dello spaesato calciatore della passata stagione sbagliando tutto lo sbagliabile. Ivi compreso il rigore del possibile 2-0 spedito in orbita: non pago dell’errore dal dischetto, l’ex Manchester City si è divorato altre colossali occasione da rete. Per sua fortuna i suoi svarioni sotto porta sono risultati indolori perchè la Roma è riuscita in ogni caso a speculare sul vantaggio di Nainggolan. Incidente di percorso?

Voto 0...Alla difesa di un Palermo allo sbando

Sconcertante l’azione che ha portato al 3-1 del Sassuolo sul Palermo: non ci sono altri aggettivi per definire quello che è successo sulla verticalizzazione di Domenico Berardi tra Morganella e Gonzalez. Apertura delle acque e Alessandro Matri libero di autografare il suo secondo centro della giornata. Nemmeno la durissima (e fuoriluogo per quel paragone con Hiroshima) strigliata di Eugenio Corini è servita: il Palermo non c’è.

