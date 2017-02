Da 0 a 10, il Pagellone della 23esima giornata di Serie A

Voto 10...Al missile terra-aria di Cuadrado

Il massimo dei voti non poteva che aggiudicarselo l’autore del gol della settimana. Un gesto tecnico – quello di Cuadrado – da trasmettere a rotazione continua nelle scuole calcio: su palla vagante al limite, l’esterno destro colombiano si coordina nel migliore dei modi e fulmina Handanovic con conclusione di collo pieno di controbalzo. Un fenomenale mix di potenza e precisione per proiettare la Juventus in orbita.

Voto 9...Al poker di Marco Parolo

Perfect day per Marco Parolo: il pretoriano di Conte a Euro 2016 nonchè punto fermo della Lazio di Simone Inzaghi ha messo a segno un poker da sogno contro il derelitto Pescara, diventando il primo centrocampista a siglare quattro gol in Serie A nell’arco della stessa partita. Tale allenatore, tale giocatore: già, anche Simone Inzaghi fece poker in una memorabile notte di Champions contro l’Olympique Marsiglia

Voto 8...a un luna park chiamato Napoli

Recita perfetta in quel di Bologna per il meraviglioso Napoli di Maurizio Sarri e incetta di record. Per la prima volta il Napoli segna sei o più gol in trasferta e soprattutto realizza la bellezza di 55 gol dopo 23 giornate di campionato. Mattatori della serata Hamsik e Mertens: perchè sì, è capitato anche che due giocatori si portassero a casa altrettanti palloni- Luna park.

Voto 7...Alla creatività del Papu Gomez

Sulla fascia da capitano odierna aveva fatto scrivere “La creatività è contagiosa. Trasmettila”. Detto, fatto: il Papu Gomez ha recapitato due perle assolute regalando alla Dea l’ennesima vittoria in questo campionato, destro di prima intenzione in buca d’angolo da centro area e superba parabola a giro da fuori dalla sua mattonella preferita. Chi non la ha venduto al fantacalcio ha fatto solo oun gran bene, tanto per tornare al suo cammeo nel video degli Autogol.

Voto 6...Al Palermo di Nestorovski e della cura Lopez

Sembra funzionare la cura Diego Lopez a Palermo: quattro punti raccolti in due giornate (dopo il pari di prestigio contro il Napoli al San Paolo, la vittoria di misura contro il Crotone tra le mura amiche) sono un confortante ruolino di marcia e hanno consentito ai rosanero di risalire fino al terz’ultimo posto a otto distanze dalla quota salvezza. Sognare resta lecito per i tifosi, credere nell’impresa è d’obbligo per i giocatori. Intanto Nestorovski non si ferma più: sono già nove i gol in campionato per il macedone.

2017, Nestorovski, Palermo-Crotone, LaPresseLaPresse

Voto 5...Agli sbadigli di Chievo-Udinese

È il rovescio della medaglia di una giornata spettacolare e ricca di gol. La partita del Bentegodi ha invece regalato emozioni e spettacolo zero, anche perchè stimoli e motivazioni da ambo le parti non erano certo a livelli siderali. Inno al sonno.

Voto 4...All’involuzione di Destro

È cambiato radicalmente il panorama da una stagione all’altra per Mattia Destro: l’anno scorso sentenziava il Napoli di Sarri al Dall’Ara con sontuosa doppietta, quest’anno è il volto principale della disfatta degli uomini di Donadoni. Rigore sbagliato e fischi al momento della sua uscita dal campo. Giocatore da ritrovare.

Voto 3...Ai ko incassati dal Milan (e alla forma di Bacca)

Tre sconfitte consecutive per la banda Montella e una corsa verso i posti valevoli per l’Europa che si complica sempre più. Il Milan ex rivelazione del campionato si è inceppato e il simbolo del declino è metaforicamente impersonato da un Carlos Bacca ormai copia sbiadita di se stesso, sempre più avulso dal contesto e incapace di insaccare anche il gol più banale. I tifosi non l’hanno presa benissimo...

Video - Montella: "Bacca? Forse era arrabbiato con sé stesso" 00:44

Voto 2...Allo smarrimento del Genoa di Juric

Dalla roboante vittoria per 3-1 sulla Juventus il Genoa di Juric si è perso per strada: una vittoria di misura nel recupero contro la Fiorentina, sei sconfitte e tre pareggi. Ruolino di marcia da retrocessione e deludente sedicesimo posto, proprio mentre i rivali stra cittadini della Sampdoria hanno ricominciato a marciare. AAA cercasi Genoa di mister Juric.

Voto 1...Al nervosismo del Torino di Mihajlovic

Altro giro altra settimana di passione per il popolo granata: il Torino di Mihajlovic perde ulteriore terreno in classifica perché non riesce a imporsi nemmeno al Castellani di Empoli. Dilaga il nervosismo in casa granata: stavolta è rissa Iago Falque-Belotti per accaparrarsi il pallone da porre sul dischetto. Il risultato non cambia, il Toro sbaglia ancora una volta un calcio di rigore e a fine gara il tecnico serbo dichiarerà: “Adesso deciderò io il rigorista. Li tirerà Belotti”, dopo che Benassi aveva ammesso l’assenza di un rigorista designato. Non benissimo.

Voto 0...Al Pescara del mai una gioia

Sei gol incassati, stavolta per mano della Lazio, e quinto rigore fallito nella Serie A attualmente in corso da un giocatore del Pescara sui sette calciati. Non c’è pace per i tifosi abruzzesi: anche questa settimana la gioie sono rimandate a quella prossima per la disperazione di mister Oddo.