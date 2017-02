Da 0 a 10, il Pagellone della 24esima giornata di Serie A

Voto 10...Al cecchino infallibile Higuain

Gonzalo Gerardo Higuain non sbaglia mai davanti al portiere avversario. Mai. La riprova a Cagliari: due palloni toccati, due gol di fattura sopraffina con morbido scavetto prima e puntata in stile futsal poi. Fanno otto gol nelle ultime sette partite, 21 in stagione (18 in A come il capocannoniere Dzeko). Semplicemente, macchina da gol ormai lanciata a tutta velocità e impossibile da fermare.

Voto 9...A uno Zielinski in formato Champions

In questo momento l’oro di Napoli è il ragazzo prelevato nel 2011 dal club polacco del Zagłębie Lubin per 100 mila euro dall’Udinese: Zielinski ha partecipato attivamente a otto (3 reti+5 assist) degli ultimi dieci gol del Napoli e soprattutto si è preso il centrocampo partenopeo a suon di performance mostruose. Suo il violento sinistro incrociato che ha spaccato in due il difficile match casalingo contro il Genoa. E contro il Real Madrid si candida con forza a una maglia da titolare. Prodigio.

Voto 8...al ruggito di Nainggolan

Come spegnere le polemiche di settimana nell’arco di 40 minuti scarsi: come al solito è Radja Nainggolan a risolvere i problemi in casa Roma, nello specifico con un diagonale chirurgico che non ha lasciato scampo al portiere del Crotone Cordaz. Fanno già sei in campionato ed è già career-high eguagliato per il “Ninja”. Core de Roma.

Voto 7...alle ripetizioni di Inglese

Una lezione impartita per ben tre volte al malcapitato Sassuolo. Il bomber di provincia Roberto Inglese (prima di Chievo tra Carpi, Lumezzane e Pescara) ha vissuto un pomeriggio sulle montagne russe: dopo partenza ad handicap con rigore sbagliato una strepitosa tripletta da rapace d’area di rigore per tramortire la banda neroverde. La classe operaia vola in paradiso.

Voto 6...Agli eccessi del pazzo Toro

Pazzo, pazzo e ancora pazzo Torino che scrive tre gol nel primo quarto d’ora e ne incassa altrettanti nell’ultimo scorcio di gara. 5-3 pirotecnico allo Stadio Olimpico Grande Torino e incetta di record a uso e consumo degli statistici: la squadra di Mihajlovic è la prima a segnare tre gol nei primi quindici minuti in questa Serie A, mentre il Pescara non collezionava tre gol nella stessa partita del massimo campionato dal 1993 (contro la Juventus).

Voto 5...All’irruenza di Kondogbia

La resurrezione di Geoffrey Kondogbia dalle ceneri prosegue a gonfie vele e anche contro l’Empoli la prestazione del “medianone” francese ha veleggiato sopra la sufficienza, tuttavia l’ex Monaco ha rimediato il quinto cartellino giallo del suo campionato e sarà costretto a saltare il prossimo impegno dell’Inter per squalifica. Il numero 7 nerazzurro ha commesso la bellezza di otto falli contro l’Empoli, un record in questa Serie A. Irruento.

Voto 4... Al pareggio di Lazio-Milan

Bella partita, combattuta fino in fondo. Ma il match che chiude la 24esima giornata di Serie A rispecchia ampiamente tutti i problemi delle due contendenti per un posto in Europa League. E, il pareggio, permette all’Atalanta di piazzarsi al quinto posto, scavalcando proprio i biancocelesti. Un punticino inutile inutile.

Voto 3...Ai senza-voto di Milik e Pavoletti

Non è aria per le prime punte al Napoli di Maurizio Sarri: dal 2 dicembre 2016 i partenopei non ne schierano una nell’undici titolare (l’adattato Gabbiadini, peraltro) e se lo staff tecnico non vuole forzare il rientro in campo di Arek Milik, a Leonardo Pavoletti viene riservato più che altro il cosiddetto garbage time. Difficile biasimare Sarri, il cui attacco dei “piccoli” gira a meraviglia, facile intuire quali incubi staranno tormentando i fantallenatori delle prime punte azzurre.

Voto 2...Come i minuti giocati da Letschert

Al terzo minuto il difensore olandese del Sassuolo Timo Letschert atterra il lanciatissimo Roberto Inglese infrangendo un record di precocità: si tratta del cartellino rosso più rapido dell’intera Serie A. Il Chievo sbaglierà il tiro dal dischetto, ma a lungo andare per il Sassuolo saranno dolori.

Voto 1...Alla mira dei rigoristi

Perché se Edin Dzeko è incappato nel suo secondo errore stagionale dal dischetto, anche Roberto Inglese ha vanificato la sua ghiotta occasione dagli undici metri. Dopo gli strafalcioni in serie di Pescara e Torino la 24esima giornata del massimo campionato italiano ha avvalorato un’ipotesi: il rigorista perfetto è in via di estinzione.

Voto 0...Agli incresciosi episodi di Verona

Il teatro è il campionato cadetto, ma quando si menziona Luca Toni si parla di un attaccante che ha riscritto la storia del nostro calcio e dunque le barriere tra prima e seconda divisione decadono. L’ex attaccante della Nazionale insieme al presidente del Verona Maurizio Setti, al direttore operatico Francesco Barresi e a un’altra persona sono rimasti vittima di un autentico agguato ad Avellino da parte di un gruppo di vandali uscendone fortunatamente illesi. Tra l’indifferenza dei vigili locali, stando alla ricostruzione di Luca Toni. Sconcertante.