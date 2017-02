Da 0 a 10, il Pagellone della 25esima giornata di Serie A

Voto 10… All’effetto Zeman

Avete presente quella squadra che in 24 partite non aveva mai vinto sul campo e che aveva segnato 22 gol? Il Pescara festeggia il ritorno di Zeman con un 5-0 e conquista il successo più largo di sempre in Serie A. Gli abruzzesi avevano il 17esimo attacco del campionato e, in un colpo solo, superano Bologna e Chievo agganciando il Genoa (27 reti). A conti fatti il boemo, in una gara, ha ottenuto la metà dei punti raccolti da Oddo in 24 (match a tavolino escluso). Questo storico successo porta la firma di Caprari (doppietta per l’attaccante in prestito dall’Inter) e fa sorgere un quesito: i giocatori dov’erano fino a ieri? Oddo è stato esonerato più da loro che da Sebastiani.

Voto 9… A una Roma specializzata in poker

Nove vittorie nelle ultime dieci partite, 14 gol fatti e uno subito nelle ultime quattro. La Roma si è specializzata in poker con una facilità strabiliante e vola con Dzeko (29 reti stagionali) e la coppia Salah-Nainggolan (10 a testa). In particolare il belga è al terzo gol consecutivo in Serie A, il quarto nelle ultime sei e il settimo in campionato, record personale in carriera. Il ninja è on fire, con dedica a Florenzi.

Voto 8… Alla Juventus in HD

Higuain sale a quota 19 gol in A e 22 in stagione mentre Dybala va in doppia cifra. Si cercano, si trovano e trasformano due palloni in due reti e altrettanti assist. La Juventus liquida così la pratica Palermo: nelle gare allo Stadium ha segnato 10 gol nei primi 15 minuti. Ricetta migliore non c’è per alimentare la striscia record tra le mura amiche. I due argentini non erano incompatibili? Sì, per gli avversari.

Voto 7… Alla serie dell'Inter e alla ‘prima’ di Gabigol

Oltre alla Roma, anche la Beneamata può vantare una striscia da applausi. Nove vittorie nelle ultime dieci partite in campionato (in sette di queste senza concedere gol) e un bottino di 48 punti, miglior risultato dopo 25 giornate dalla stagione 2009-10. L’Inter resta aggrappata al treno Champions grazie alla prima rete in Italia di Gabigol proprio nello stadio che vide esultare per la prima volta Ronaldo, il Fenomeno. Battute a parte, i nerazzurri dimostrano di crederci: non a caso l’Inter è la squadra che ha segnato più gol (13) negli ultimi 15 minuti di gioco.

Voto 6… All’Atalanta che fa quadrare i Conti

Zitta zitta la Dea continua a vincere e a occupare il quarto posto in coabitazione con l’Inter. Con quattro successi e un pareggio nelle ultime cinque, l’Atalanta di Gasperini rimane saldamente in corsa per l’Europa. Contro il Crotone è decisivo Conti, un terzino corteggiato dalle big alla seconda rete consecutiva dopo Palermo. I bergamaschi hanno 8 punti in più dell’ottima stagione con Vavassori (2000-01), conclusa al settimo posto e definita irripetibile. Fino a oggi, appunto.

Serie A, Atalanta, Andrea ContiLaPresse

Voto 5… All’Udinese che rovina la festa per il ritorno di Zico

La grande festa per la leggenda Zico e la consegna del sigillo della città da parte del sindaco vengono guastate da una rimonta. L’Udinese va in vantaggio con Fofana, ma subisce il ritorno del Sassuolo formato trasferta (3 vittorie nelle ultime 3 lontano dal Mapei). Defrel entra e spacca la partita. Resta comunque l’emozione per il ritorno in Friuli di un campione indimenticabile.

Voto 4… Al cervellotico Paulo Sousa

Le scelte di formazione di Paulo Sousa sono spesso motivo di sconforto per i tifosi viola e gli amanti del Fantacalcio. Salcedo a sinistra su Suso è un azzardo, Sanchez in difesa è un uomo regalato al Milan (voto 7 per la vittoria sulla Fiorentina), soprattutto se schierato in marcatura su Deulofeu. Infine, perché sostituire Chiesa? Il portoghese, a volte, diventa un allenatore filosofo con tutti i rischi del mestiere.

Voto 3… Alle sviste arbitrali

Il Cagliari reclama un rigore per un fallo di mano di Pavlovic e, nel finale, pesa molto la decisione di Massa di annullare un gol regolare a Ibarbo sul punteggio di 1-1. Lo stesso Giampaolo con fair play ammetterà l’errore. A Bologna Mazzoleni non punisce un fallo di Eder su Dzemaili: l’unico dubbio poteva essere relativo alla posizione (esattamente sulla linea dell’area di rigore) ma il fischietto di Bergamo, a un metro di distanza, lascia correre. Altri errori sono la rete (ininfluente) annullata a Giaccherini, partito dietro la linea del pallone, e la mancata concessione del vantaggio da parte di Rizzoli, per un intervento di Costa su Milinkovic con Anderson involato verso la porta. Nel posticipo, il gol della Fiorentina è viziato dal fuorigioco di Chiesa. Arbitri sul banco degli imputati.

Voto 2… Come le vittorie del Toro in 11 partite

L’andamento lento del Torino è testimoniato da due sole vittorie (contro Genoa e Pescara) nelle ultime 11 gare di campionato. Perdere a Roma ci sta, ma la difesa subisce troppo e la centrifuga targata Sinisa Mihajlovic sembra aver tolto mordente alla squadra. Le ultime dichiarazioni riguardano l’autore del gol granata all’Olimpico, Maxi Lopez: “Sono arrabbiato con lui. Adesso è sceso di peso ma deve prendersela con se stesso, ha perso un anno a c**** di cane”. Finora questi metodi non hanno premiato il tecnico serbo.

Voto 1... Alla spaccatura in casa Napoli

La premessa è doverosa: la squadra merita un 7,5 per la capacità di ripartire dopo Madrid, per l’ottavo gol di Insigne (il sesto in trasferta) e per un Hamsik da doppia cifra in campionato per la quarta volta in Serie A. Il Napoli macina punti ed è davvero stonato il caos creato dal presidente De Laurentiis. I tifosi stanno con Sarri e l’hanno dimostrato esibendo uno striscione inequivocabile… Rovinare questa stagione per dissidi interni sarebbe un vero peccato.

2017, striscione tifosi Napoli contro De Laurentiis, Chievo-Napoli, LaPresseLaPresse

Voto 0… Al tracollo del Genoa

Il 27 novembre scorso il Genoa batteva la Juventus 3-1. Da allora il buio: 8 sconfitte e 3 pareggi negli ultimi 11 incontri, l’ultimo uno 0-5 imbarazzante in casa del Pescara fanalino di coda. I tifosi protestano, Juric ha le valigie in mano e Preziosi, come sempre, si è dimostrato più attento al mercato in uscita che ad altro nella sessione invernale (via Rincon, Pavoletti e Ocampos), facendo affidamento su un Grifone in acque tranquille. I rischi sono questi e un passivo di 5 gol i rossoblù non lo incassavano dal 21 dicembre 2011 (6-1 a Napoli). Come se non bastasse, la contestazione dell'Adriatico è proseguita anche all'aeroporto Colombo: 300 tifosi hanno espresso il proprio malcontento attaccando il pullman con pugni ai vetri, sputi e lancio di uova. La chiosa ideale? L'esonero di Juric e l'arrivo di Mandorlini...