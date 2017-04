Da 0 a 10, il Pagellone della 33^ giornata di Serie A: Juve e Schick da sballo, milanesi a picco

Voto 10… Alla prodezza di Schick

Non è servita a portare dei punti a casa, ma il gol di Patrik Schick è degno di un fuoriclasse. Ha ricordato Bergkamp ad alcuni, ma anche senza volersi avventurare in paragoni al momento troppo pesanti non possiamo che applaudire. E con questo fanno 10 perché il classe 1996 è il più giovane giocatore ad aver raggiunto la doppia cifra di marcature nella Serie A 2016-17.

Video - 15 anni fa: Dennis Bergkamp e un gol che ha fatto la storia 00:22

Voto 9... A Bonucci e Mandzukic, simboli del carattere della Juve

La Juventus ha di fatto chiuso i giochi Scudetto con la vittoria sul Genoa. Tra il primo e il secondo gol bianconero sono trascorsi 73 secondi perché Madama è sempre affamata e, oltre a Paulo Dybala (7 reti segnate nelle ultime 6 gare giocate allo Stadium in tutte le competizioni), vanno celebrati due giocatori simbolo della capolista. Leonardo Bonucci, un difensore che sa anche realizzare gol d’autore, e Mario Mandzukic, un talismano che si sacrifica senza dimenticarsi come colpire: la Juve ha vinto tutte e 20 le partite in cui il croato ha trovato la via della rete.

Voto 8… Ai difensori goleador dell’Atalanta

Con quello siglato da Mattia Caldara nella sfida tra Atalanta e Bologna sono ben 16 i gol della Dea che portano la firma di un difensore. Numeri alla mano, nei principali campionati europei (Serie A, Liga, Bundesliga, Premier League e Ligue 1) nessuno può essere paragonato alla banda di Gasperini, sempre più protagonista di questa Serie A 2016-2017.

Voto 7... Alla Roma che si conferma seconda forza del campionato

I giallorossi di Spalletti, alla prima di fronte al nuovo direttore sportivo Monchi, banchettano all'Adriatico di Pescara e si allontanano dal Napoli terzo in classifica, dopo il passo falso degli azzurri al Mapei Stadium con il Sassuolo. Sono ora quattro i punti di margine, non abbastanza per considerare chiusa la pratica, ma comunque un distacco che si fa interessante.

Voto 6… Alla rincorsa salvezza di Empoli e Crotone

Due vittorie, a Firenze e Milano, non due campi banali, potrebbero portare la salvezza all’Empoli ma il Crotone, con tre successi e un pareggio nelle ultime quattro, continua a crederci. È vero, probabilmente i pitagorici si sono svegliati tardi, ma se esiste una lotta salvezza, fino a qualche settimana fa impronosticabile, è merito loro.

2017, Diego Falcinelli, Torreira, Sampdoria-Crotone, LaPresseLaPresse

Voto 5… All’esame fallito da Bernardeschi

La Fiorentina (voto 6,5) batte l’Inter ma l’osservato speciale del match, Federico Bernardeschi, torna a casa con le pive nel sacco. Calcia un rigore orrendo senza considerare che in porta c’era un certo Handanovic che in questa stagione non ne aveva ancora parato uno, ma di penalty in carriera se ne intende. Il risultato? Un cucchiaio e tanti fischi del suo pubblico che forse non gli perdona quella voglia di cambiare aria tra pochi mesi o al massimo un anno. L’Inter, non un’avversaria qualunque, prende nota.

Voto 4... Alle polemiche di Sarri

" Con Damato siamo un po' sfortunati: a Genova non ci diede un rigore clamoroso. Quello di oggi su Mertens dalla panchina mi sembrava netto: o siamo sfortunati noi o lui è scarso e se è scarso va fermato. La squadra a tratti ha fatto bene, nonostante il caldo. Non so se giocare a quest’ora si possa definire uno spettacolo, ma se la Lega ci dice che dobbiamo giocare, noi giochiamo "

L’arbitro e il caldo: è un peccato che Sarri cerchi spesso degli alibi. Il Napoli ha un punto in più rispetto allo scorso campionato pur avendo giocato la Champions e pur avendo perso Higuain a inizio stagione e Milik per 4 mesi. Insomma, il pari di Sassuolo è deludente ma il tecnico si concentri su quello che manca per l'ultimo salto senza scuse che non portano da nessuna parte.

Voto 3... Alla sindrome cinese del Milan

Un passo avanti, due indietro. A passo di gambero non si va da nessuna parte, ma il Milan non riesce a sfruttare l’effetto derby perdendo in casa contro l’Empoli di Martusciello. I cinesi avranno materiale su cui riflettere: la strada è tutta in salita.

Voto 2… A un’Inter in caduta libera

Due punti in cinque partite, cinque sberle dalla Fiorentina, un secondo tempo imbarazzante, una sensazione di abbandono della barca e un allenatore bruciato dopo l’altro. Nell’Inter che sembra provarci gusto a chiamarsi fuori dalla corsa per l’Europa League (priorità alle tournée estive?) è ancora una volta tutto da rifare. La permanenza di Pioli è tutta da dimostrare e non cambia la sostanza: dopo di lui toccherà a qualcun altro sobbarcarsi l’ingrato compito. Senza una società presente e figure dirigenziali di un certo peso (Zhang junior non si offenderà) si continua solo a perdere tempo.

Video - Pioli: "Tradito dai giocatori? Ci stiamo tradendo tutti da soli..." 01:45

Voto 1... Alle accuse a Cannavaro

Paolo Cannavaro è stato oggetto di molte critiche sui social per il "troppo impegno" messo nella sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Napoli. In un video su Instagram l'ex capitano dei partenopei ha spiegato le sue ragioni: “Io non mi scanso”. Un professionista che si comporta come tale non dovrebbe avere bisogno di giustificarsi.

Voto 0… Alla Serie A a 20 squadre

In 18 minuti la Lazio rifila 5 gol al Palermo e sembra che tra le due compagini ci siano tre categorie di differenza. Intanto, piovono gol a grappoli su tutti i campi. Ne beneficiano i bomber perché è la quarta stagione di Serie A in cui almeno sei giocatori arrivano a quota 20 gol (1949/1950, 1950/1951 e 1997/1998). Nel frattempo ci sono state già 8 partite con almeno 8 reti segnate (in tutta la scorsa stagione non accadde mai). Insomma, dove sono finite le nostre difese? Il gap tra le prime e le ultime della classe è imbarazzante, ma a Tavecchio questa formula piace. E nel frattempo, il Pescara è già in Serie B con cinque giornate di anticipo ed il Palermo ha la data di scadenza sul tappo.