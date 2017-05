Da 0 a 10, il Pagellone della 34a giornata di Serie A

Voto 10... Alla Lazio di Simone Inzaghi

A Roma il derby è vissuto oltre ogni estremo, sottolineando passione (e limiti) di una piazza e di una partita di difficilissima gestione. Inzaghi però spara grosso alla viglia – “Vogliamo levare le chance di Scudetto alla Roma” – e mantiene sul campo, incartando ancora una volta Spalletti dopo la Coppa Italia. Insomma, se nella capitale c’è una figura che in questa stagione è andata oltre ogni più rosea aspettativa, è quella di un tecnico chiamato in tutta emergenza dopo il ripensamento di Bielsa e rivelatosi uno dei più grossi colpi di fortuna di Lotito. In un’epoca in cui per anni si è inseguita la filosofia spagnoleggiante dello spettacolo, Inzaghi riporta tutti sulla terra con una squadra profondamente “italiana” nella migliore delle accezioni: ovvero lo spettacolo lo si lascia agli altri, mentre la Lazio è attenta, precisa, quadrata, tosta, cinica quanto basta. Andrà in Europa. E con grandissimo merito.

Video - Inzaghi: "Derby in salita anche per l'arbitro, ma siamo stati più forti" 00:52

Voto 9... Alla maturità del Napoli

...Che si presenta a San Siro con molto da perdere e relativamente poco da guadagnare. E invece i ragazzi di Sarri dimostrano di avere testa e personalità, andando a prendersi il -1 che mette in crisi la Roma e riapre nuovamente i giochi in ottica secondo posto. Il Napoli, oltre a giocare come una grande, sta iniziando a pensare sul serio come una grande. La differenza la si vede in queste situazioni. Il gap con la Juve resta dal punto di vista di organico, esperienza e fatturato (per dirla come piace a De Laurentiis), ma la strada di Sarri è l’unica via percorribile per provare a colmarla.

Video - Sarri: "Il mio Napoli non è un'incompiuta" 01:12

Voto 8... Atalanta che non molla e blocca Juve

Una stagione straordinaria che parte da lontano e che non vuole mollare il sogno europeo. L’ennesima dimostrazione nel pareggio con frena la Juve, con l’Atalanta come unica squadra in questo campionato a essere riuscita a fare almeno un gol ai bianconeri sia ad andata che al ritorno. Il successo di un tecnico capace ma soprattutto di un settore giovanile che ha sfornato ragazzi come Gagliardini, Conti, Caldara, Spinazzola e così via dicendo. E che a quanto pare è destinata a continuare a farlo...

Voto 7... Alla rincorsa Crotone

...Che non molla e che ha dato un senso alla lotta salvezza, dove da mesi l’Empoli dormiva e il Genoa gongolava. Ora queste due rischiano e hanno paura. E a ben donde. Il Crotone va a punti da 5 giornate consecutive – 3 vittorie e 2 pareggi – contro squadre del calibro di Chievo, Inter, Torino, Sampdoria e Milan. Ora Pescara e Udinese, due che in teoria non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Dietro è tutt’altro che finita.

2017, Esultanza Trotta, Falcinelli, Crotone-Milan, Getty ImagesGetty Images

Voto 6... A Chievo e Sassuolo

E a questo proposito un plauso anche a queste due. Non è una notizia e non dovrebbe esserlo mai, ma le vittorie delle salvissime Chievo e Sassuolo sui campi di Genoa ed Empoli garantiscono per il momento la regolarità di un campionato che spesso in passato era stato chiacchierato per sensazione avute da qualcuno in più dei soliti complottisti. Invece arrivano due vittorie da due che non avevano più nulla da chiedere. E tengono così vivo lo sforzo del Crotone. Avanti così.

2017, Esultanza Chievo, Giovanni Simeone, Genoa-Chievo, LaPresseLaPresse

Voto 5... Alla mini-crisi del Milan

...Che da quando è ufficialmente cinese non vince più: due pareggi e una sconfitta. Dati statistici a parte il Milan non trova 3 punti dal 4-0 al Palermo dello scorso 9 aprile. Un mese, praticamente, dove i rossoneri hanno frenato di botto quando invece avrebbero dovuto accelerare, viste le avversarie (le ultime 4 del campionato). Male, insomma. Anzi, malissimo.

Video - Montella: "Volevamo vincere, ma con il Crotone non è facile" 00:50

Voto 4... Alla crisi-vera dell’Inter

Due punti nelle ultime sei giornate. L’Inter sceglie il ritiro nella settimana in cui con o senza ritiro probabilmente le cose non sarebbero cambiate un granché. Questo Napoli era un’avversaria troppo superiore in questo momento. Ciò su cui però si può discutere è che in casa nerazzurra vi siano dei limiti tecnici - in determinati ruoli – francamente molto preoccupanti. Il paradosso è che questa squadra, nonostante tutto, sta comunque a 3 punti dall’Europa. Povera Italia.

Video - Pioli: "Non è vero che l'Inter non vuole andare in Europa League" 01:01

Voto 3... Al crollo della Fiorentina a Palermo

Usiamo le parole di Paulo Sousa in conferenza stampa: “La peggior Fiorentina degli ultimi 2 anni”. Non serve aggiungere altro. Anzi, aggiungiamo questo valà: il sesto posto che vale l’Europa League, davvero, non sembra volerlo proprio nessuno.

2017, Babacar, Palermo-Fiorentina, LaPresseLaPresse

Voto 2... Al Genoa

I rossoblu sono l’unica squadra a non aver vinto in casa nel girone di ritorno, e questo dà le dimensioni della crisi del Grifone. Roba da mandare in lacrime un tosto – ma vero – come Ivan Juric, che dopo la sconfitta col Chievo nemmeno trova le parole. Il tecnico del Genoa è preoccupato e ne ha ben donde: adesso arrivano Inter, Palermo, Torino e Roma; +5 il vantaggio. Un buon bottino, per una squadra normale. Ma il Genoa in questo momento di normale non ha un bel nulla.

Video - Genoa, incubo retrocessione: Juric lascia la conferenza stampa in lacrime 00:31

Voto 1... alla vicenda Muntari

Dove riescono a perdere praticamente tutti. Il pubblico, in primis, con un becero razzismo di cui non se ne può più. L’arbitro, in secundis, che se ne infischia di ciò che dovrebbe essere il regolamento. E Muntari, per terzo, che comprensibilmente stizzito per essersi preso un giallo immeritato in una vicenda di cui era vittima, nel post partita sbotta su Sky andando un po’ fuori dalle righe.

Voto 0... a Strootman e Orsato

La barzelletta della domenica. L’olandese con una roba francamente mai vista, oltre la simulazione ma nel campo delle fisica gravitazionale: qui siamo agli spostamenti d’aria che abbattono corpi da 186cm per 78kg. E il fischietto con un rigore che deve preoccupare la motorizzazione civile: uno con una vista così è un pericolo pubblico. Ad Orsato diamo solo una picciola e leggera attenuante: ma l’arbitro di porta, lì, esattamente, cosa ci sta a fare?