Da 0 a 10, il Pagellone della 35esima giornata di Serie A

Voto 10... A una Lazio irresistibile

La Lazio si assicura l’Europa League. La macchina da gol di Simone Inzaghi ne rifila 7 alla Samp, dopo le 6 reti siglate al Palermo. Era dal 1958-59 che una squadra non segnava 6 o più gol in A per due gare di fila: era la Fiorentina che sconfisse 7-1 il Genoa e 7-0 l’Udinese. Ora l’ultimo obiettivo è la Coppa Italia. La Juventus è avvisata.

Voto 9... A Dzeko che prenota il titolo di capocannoniere

Edin Dzeko ha superato il suo record di marcature in carriera in una singola stagione (36 nel 2008/09 con il Wolfsburg): ora sono 37. La doppietta al Milan permette al bosniaco di staccare Belotti in testa alla classifica marcatori: sono 27 i sigilli e questo titolo personale, a tre turni dal termine, è prenotato.

Nel post partita, però, arriva la bordata di Spalletti e il voto alla gestione del capitano, anche da parte della società, è basso:

Voto 8... A Mertens, trascinatore del Napoli

Nel giorno del suo 30° compleanno, Dries Mertens giunge a quota 30 gol stagionali in tutte le competizioni. Il Napoli batte il Cagliari e spera in un favore della Juventus nel prossimo turno per poter superare la Roma al secondo posto. Sarà un grande duello fino alla fine.

Voto 7... Al Toro che interrompe la striscia record della Juve

Dopo 591 giorni (Juventus-Frosinone 1-1 del 23/09/2015) la Juventus non vince in casa in campionato. Il merito è di un Torino mai domo che sfiora il successo pieno grazie a una prova di carattere e cuore. Il record di 33 successi si ferma quindi nel derby. Bloccare i bianconeri in questo periodo non è impresa banale.

Video - Allegri: "Complimenti a Mihajlovic e al Torino per la partita" 01:18

Voto 6... Alla vecchia guardia dell’Empoli

Il Crotone batte 1-0 il Pescara ma l’Empoli si aggiudica tre punti fondamentali contro il Bologna. Il duello per evitare il terzultimo posto è un botta e risposta che nelle ultime settimane sta dando un senso alla lotta salvezza. A far sorridere i toscani sono Croce (34 anni), Pasqual (35) e Costa (31): la vecchia guardia non tradisce. Il gol di Pasqual è una perla...

Voto 5... Come gli errori di Gavillucci in Sassuolo-Fiorentina

Anche in questo weekend non sono mancate le polemiche. Il primo giallo subito da Acquah nel derby è sembrato a dir poco severo mentre a Reggio Emilia se ne sono viste di tutti i colori. Nel primo tempo vengono negati due rigori agli emiliani: Rodriguez colpisce Matri sul ginocchio destro, Sanchez frana su Berardi dopo averlo colpito alla schiena con il ginocchio. Il direttore di gara fischia invece un penalty ai toscani per un fallo di Adjapong su Bernardeschi che avviene fuori area. Nella ripresa, viene annullato un gol di Bernardeschi ai viola per un fuorigioco inesistente. L'arbitro sbaglia anche in occasione del rigore fischiato al Sassuolo: l'intervento di Rodriguez, che viene anche espulso nell'occasione, è sul pallone.

Voto 4... A Paulo Sousa per la gestione di Bernardeschi

È il talento puro di cui si può vantare la Fiorentina ma non vede più il campo da titolare. A Palermo Paulo Sousa ha fatto esordire Mlakar pur di non inserirlo nemmeno a gara in corso con la Viola sotto nel punteggio. Contro il Sassuolo è servito l’infortunio di Badelj a far guadagnare un gettone a Bernardeschi che ha risposto con un gol annullato ingiustamente e un gol realizzato, quello del 2-2. A fine gara il trequartista ha ammesso: “In questo ambiente non è facile lavorare”. Probabilmente siamo ai saluti ma il tecnico e la società non lo aiutano di certo.

Voto 3... Al 'nuovo' Milan

Il ‘ciapa no’ delle milanesi nella corsa all’Europa continua. Con l'avvento della nuova proprietà, il Milan si è sciolto e Montella ha totalmente perso il timone. I cinesi hanno alternato pareggi (2) e sconfitte (2). Al contrario, merita una menzione lo stadio di San Siro che ha omaggiato Francesco Totti con un grande applauso al momento dell’annuncio delle formazioni. Un bel gesto per un giocatore immenso che probabilmente ha calpestato l’erba del Meazza per l’ultima volta in carriera. Peccato non averlo potuto vedere sul terreno di gioco: quel rigore nel finale avrebbe chiuso un capitolo in un modo diverso.

Voto 2... Alla retrocessione del Palermo

Dopo tre anni il Palermo torna in Serie B. Non è servito passare da Ballardini a De Zerbi, Corini, Lopez e Bortoluzzi. La gestione zampariniana ha portato giocatori importanti, ma ha anche presentato il conto. A Paul Baccaglini il compito di riportare in A i rosanero, ma prima di tutto servirà una rosa all’altezza. In bocca al lupo!

Voto 1... All’imbarazzo dell’Inter

Nessuna squadra ha raccolto meno punti in Serie A dell'Inter nelle ultime sette giornate: solo due. A Genova i nerazzurri sono stati trafitti dall’ex Pandev (3 gol nelle ultime 3 presenze in Serie A) e ora sono a una sola partita dall’eguagliare la loro peggiore striscia senza vittorie nel campionato italiano. La curva ha gridato "venduti" ai giocatori: a livello di contestazione mai era arrivata un'accusa così pesante.

Voto 0... Al razzismo in tutte le sue forme

Benatia ha abbandonato gli studi Rai dopo aver udito un gravissimo insulto: “Marocchino di m....”. Mihajlovic si è indignato per essere stato apostrofato con la parola zingaro. Questo è stato il post Juventus-Torino, nella settimana del caso Muntari. Francamente siamo stufi del razzismo nel calcio, in tutte le sue forme, razzismo che a volte viene anche strumentalizzato con tutti i rischi del caso.