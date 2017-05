Da 0 a 10, il Pagellone della 36esima giornata di Serie A

Voto 10... All'orgoglio della Roma

Con l’orgoglio e la fame di chi ha ancora voglia di lottare, la Roma rimanda la festa della Juventus: i giallorossi in rimonta stendono i campioni in carica e si portano a -4 a due giornate dal termine con De Rossi, El Shaarawy e Nainggolan. Cosa ancor più importante, i capitolini rispondono al Napoli e mantengono un preziosissimo punto di vantaggio nella corsa alla qualificazione diretta in Champions League.

Voto 9... All’Europa dell’Atalanta

La gara contro il Milan certifica la qualificazione aritmetica in Europa dell’Atalanta, 26 anni dopo l’ultima volta. Era la stagione 1990-1991, quella del passaggio di consegne dalla famiglia Bortolotti a quella di Antonio Percassi. Cinquemila persone hanno invaso le vie del centro di Bergamo per festeggiare l’impresa dei ragazzi di Gasperini che ha puntato su giovani promettenti come Conti - il difensore che ha segnato più gol (8) in stagione nei 5 maggiori campionati europei - e divertito anche gli spettatori neutrali. Complimenti.

Voto 8... Alle goleade del Napoli

Il Napoli è un rullo compressore e vince 0-5 sul campo del Torino che in casa aveva perso solo una partita. La squadra partenopea è la prima nella storia della Serie A capace di vincere tre gare fuori casa con 5 o più gol di scarto nella stessa stagione: 0-5 a Cagliari, 1-7 a Bologna e 0-5 a Torino. I punti diventano 80 in 36 match, 4 in più dello scorso anno, i gol fatti 86 per una differenza reti di +50. La lotta per il secondo posto è viva.

Voto 7... All’incredibile risalita del Crotone

C’è una sola squadra che da otto giornate sta tenendo il ritmo del Napoli ed è il Crotone: 17 punti conquistati e, grazie all’1-0 sull’Udinese, il distacco dall’Empoli si assottiglia a un solo punto. I pitagorici, attesi dalla trasferta dello Stadium al prossimo turno, ci credono davvero.

Voto 6... Alla doppietta di Iemmello alla prima da titolare

È una giornata da ricordare per Pietro Iemmello che segna addirittura una doppietta a San Siro alla prima gara da titolare in Serie A. Ha scelto un palcoscenico suggestivo e si è preso la ribalta nell'1-2 inflitto all'Inter dal Sassuolo: nato nel 1992 a Catanzaro, l’anno scorso giocava a Foggia in Lega Pro.

Voto 5... Al primo match-point fallito dalla Juve

Bastava un pareggio, ma è arrivato un ko. Niente drammi, la Juventus potrà archiviare la pratica Scudetto in casa contro il Crotone ma intanto dovrà ancora sudarsela e in mezzo avrà anche la finale di Coppa Italia. All’Olimpico i bianconeri incassano tre gol in una sola notte, gli stessi subiti in tutta la Champions League 2016-2017. Distratti.

Voto 4... Al gioco del Milan

Nella giornata del ritorno di Montolivo dopo 223 giorni di stop, il Milan fa molta fatica, ma alla fine strappa un punto in casa dell’Atalanta e tiene dietro la Fiorentina (-1). I rossoneri hanno in mano il sesto posto e nelle prossime due sfide, contro Bologna e Cagliari, possono chiudere la pratica. Il pari arriva grazie a Deulofeu in fuorigioco, ma il nuovo Diavolo made in China continua a non convincere.

Voto 3... Alla iella di Inzaghi

Voleva preservare i migliori in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì ma Parolo e Lukaku si fanno male. La Lazio perde a Firenze, ma quel che è peggio è il bollettino medico che ha mandato Inzaghi su tutte le furie. Il tecnico spera nel recupero del primo mentre il secondo sarà sicuramente out contro la Juventus.

Voto 2... Al record di Hart

Da quando ha debuttato in Serie A, Joe Hart ha subito la bellezza di 58 gol: non è un record lusinghiero per il portiere del Torino, a pari (de)merito con Posavec (Palermo); peggio di loro ha fatto solo Bizzarri (Pescara) con 64. Il Torino ha subito 10 gol in due gare contro il Napoli: mai di più per i granata contro una squadra in un campionato di A.

Voto 1... Ai vecchi problemi dell’Inter

Il cambio di tecnico doveva responsabilizzare i giocatori, ma non ha portato né una reazione né i punti. Nelle ultime otto gare l’Inter ne ha raccolti solo due e si tratta della sua peggiore striscia senza vittorie in Serie A: eguagliato il record negativo del 1982. Vecchi ha parlato di "allenamenti poco seri": l’atteggiamento di alcuni nerazzurri, comprensibilmente contestati, è ingiustificabile.

Voto 0... A un Genoa a rischio B e alla papera di Lamanna

Con 33 punti il Grifone si trova riassorbito nella lotta retrocessione e ora rischia di essere beffato da Empoli e Crotone. La squadra si è fermata e il ritorno di Juric non ha invertito la tendenza. Per ora il Genoa mantiene il minimo vantaggio grazie al successo sull’Inter, ma è anche l'unica squadra ad aver concesso 6 punti su 6 al Palermo (che papera Lamanna...) in una delle peggiori annate dei rosanero. Occhio alle brutte sorprese.