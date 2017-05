Da 0 a 10, il Pagellone della 37esima giornata di Serie A

Voto 10…alla superiorità della Juventus

Una squadra che ha fatto la storia, vincendo per la prima volta in Italia sei scudetti consecutivi. È arrivata laddove non era mai arrivata prima ed ha festeggiato con la consapevolezza che il bello deve ancora venire. Tre per Conte, tre per Allegri, sei per la Vecchia Signora: dal 2011/2012 la Serie A è una questione tutta bianconera. In attesa che le altre trovino il modo di colmare il gap, la superiorità della Juventus va solo celebrata.

Voto 9…ai nove gol in due giornate del Napoli

0-5 al Torino, 4-1 alla Fiorentina, tanta qualità sul piatto: la squadra di Sarri vola e supera il record di punti in un campionato della storia del club (83) migliorando quello della stagione scorsa. Mantenendo questa ossatura, con qualche innesto, e trovando finalmente continuità di rendimento, questa rosa con questo allenatore al timone è in grado di fare bene fin dall’inizio l’anno prossimo. Intanto, il secondo posto è ancora un obiettivo possibile.

Voto 8…alla Roma che si è rimessa in marcia

Da sei anni a questa parte in Serie A si corre solo per il secondo posto, perché la Juve ha marciato ad un altro ritmo (94 punti più della prima delle avversarie non sono briciole): la Roma di Spalletti con una vittoria casalinga domenica prossima contro il Genoa potrà raggiungere quota 87 punti, migliorando il record precedente della Roma di Garcia, che si fermò a quota 85. Se i giallorossi riusciranno a tenersi dietro il Napoli, questo Napoli, sarà comunque una piccola soddisfazione.

Voto 7…al Milan che torna in Europa

Il ritorno in Europa del Milan, seppur attraverso la porta di servizio, è già una piccola soddisfazione per la tifoseria rossonera, abituata a far le nozze con i fichi secchi nelle ultime stagioni. La gestione di Montella, pur con qualche pausa, ha convinto, portando in bacheca anche un trofeo come la Supercoppa Italiana. Ora il sesto posto, dopo una corsa che sembrava un “ciapanò”, è finito ufficialmente nelle mani rossonere, che ripartiranno a luglio dai preliminari. Come si dice in milanese, “piutost che nient l'è mei piutost”.

Voto 6…al brodino dell’Inter

L’unico merito dell’Inter è stato quello di riuscire a mettere fine ad una striscia negativa di partite senza vittorie che durava da ben otto partite. Contro una Lazio nervosa e ancora provata dalla finale persa contro la Juventus, i nerazzurri sono quantomeno riusciti ad inserire un guizzo nel loro funesto epilogo di stagione.

Voto 5...alla rassegnazione della Fiorentina

Dopo tre anni i viola dicono ufficialmente addio alle coppe. In corsa per il sesto posto la Fiorentina ci è stata solo per qualche domenica, dopo una stagione vissuta lontano dai riflettori e senza tanti guizzi. Il destino di Paulo Sousa, rannicchiato nella sua panchina senza mai uscire, è segnato da tempo e i quattro gol di Napoli sono stati la mazzata finale ad una stagione mai decollata. Inoltre, in ottica futura, il rinnovo di Bernardeschi non sembra tanto vicino.

Voto 4…al Torino di Mihajlovic che non sa più vincere

Si è inceppato il Toro Belotti, che non segna da Torino Crotone del 15 aprile scorso, e la formazione di Mihajlovic non ingrana più: tre vittorie da inizio marzo ad oggi, tre sconfitte e cinque pareggi. Due punti nelle ultime quattro, zero stimoli di classifica ed un ambiente che inizia a spazientirsi.

Voto 3…all’Empoli che ha riaperto la lotta salvezza

Che è riuscito incredibilmente a complicare una corsa alla salvezza che a metà stagione inoltrata sembrava una questione già archiviata in cassaforte e a rimettere in corsa il Crotone. Non è nemmeno bastata l’eredità di due successi esterni clamorosi come quelli del Franchi di Firenze e di San Siro. I toscani di Martusciello si giocheranno tutto all’ultima giornata a Palermo.

Voto 2…agli isterismi di Gabigol

Due indizi solitamente corrispondono ad una prova, qui siamo già a tre: De Boer, Pioli e Vecchi, nessuno dei tre ha dimostrato di puntare seriamente su di lui. All’Olimpico di Roma, una volta compreso che non avrebbe messo piede in campo, ha lasciato la panchina tornando anzitempo nello spogliatoio. Tra hype ed aspettative, c’è lo scoglio della realtà: Gabigol non convince, sarà solo colpa degli allenatori?

Voto 1…alla difesa colabrodo del Cagliari

Con 75 gol subiti in campionato, la difesa dei sardi è la seconda peggiore del campionato dopo quella del Pescara, che ne ha presi 79. Tra le squadre attualmente salve, è di gran lunga la peggiore del lotto, avendone subite 12 in più del Torino di Mihajlovic. Domenica a Sassuolo, sei reti subite, sconfitta tennistica con quattro gol presi in 36 minuti.

Voto 0…alla zuffa di Udine

Muriel segna su calcio di rigore il pareggio ed esulta portandosi la mano all’orecchio, a provocare i tifosi friulani che in quanto ex della partita lo stavano beccando da inizio partita. Lesa maestà: Jankto e Danilo non ci hanno più visto e si sono scagliati sul colombiano, in particolar modo il secondo che gli ha messo le mani al collo. In definitiva, espulso Muriel per aver commesso il peccato di esultare ad un gol – seppur provocando – e lo stesso Danilo per un gesto che il rosso lo meritava per davvero.