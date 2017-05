Da 0 a 10, il Pagellone della 38esima giornata di Serie A: Totti da brividi, Empoli che debacle!

Voto 10… All’ultima di Totti

Potevamo chiedere di più? Sì, forse è mancata la ciliegina sulla torta, l’ultimo gol del capitano. Ma abbiamo assistito a 90’ più recupero di emozioni, sofferenza, gioia. La Roma taglia il traguardo del secondo posto mettendo alle spalle un Napoli rimasto dietro di un’incollatura. E lo fa vincendo 3-2 contro un Genoa rimasto in partita fino all’ultimo secondo. Una partita molto meno scontata di quanto ci si potesse attendere. Un finale epico per un giocatore che resterà per sempre nella storia. Probabilmente il momento più emozionante del campionato, di sicuro quello di una giornata che non ha lesinato emozioni e notizie (compreso il titolo di capocannoniere per Edin Dzeko).

Voto 9... All’incredibile salvezza del Crotone

Non potevano che essere loro, l’eroe operaio Nalini e il bomber di provincia Falcinelli, a sancire l’impresa. 9 punti nel girone d’andata, 25 in quello di ritorno. E, proprio all’ultima giornata, è arrivato il sorpasso ai danni di un Empoli progressivamente inabissatosi. Una salvezza semplicemente incredibile per un Crotone che non ha mai perso la calma, non ha mai esonerato il proprio allenatore e non ha mai stravolto il progetto tecnico. Senza frenesia, ma con il cuore caldo. Un’impresa clamorosa.

Voto 8… Ai primi gol di Kean e Pellegri

Per carità, meglio non esagerare con le celebrazioni e lasciare sereni due ragazzi che dovranno costruire le proprie carriere da oggi in avanti. Detto questo, è difficile non entusiasmarsi per il talento espresso dal primo ragazzo del 2000 capace di segnare in uno dei cinque maggiori campionati europei. Kean ha deciso Bologna-Juventus con un pezzo di bravura che ha i contorni di un raggio di luce per il nostro calcio. Almeno quanto non ci si può esimere dall’emozionarsi per veder Pellegri, nato un anno dopo, segnare nel Totti Day. Quella conclusa passerà alla storia non soltanto come la stagione della Juventus sei volte scudettata, ma anche come il campionato dei giovani. La migliore notizia possibile per il nostro movimento.

Voto 7… Alla bellezza del Napoli

Si scrive terzo posto, si legge "stagione ai limiti della perfezione”. Il poker rifilato alla Sampdoria nell’ultima giornata ha portato il Napoli a 4’ e un punto da un secondo posto che avrebbe avuto qualcosa di incredibile. Moralmente, la Roma e i partenopei avrebbero meritato di andare direttamente alla fase a gironi di Champions per quanto fatto vedere in questa stagione. Per la bellezza del gioco (vedere il gol di Insigne e quello di Hamsik per credere), gli uomini di Sarri avrebbero meritato più fortuna. Basta pensare che sabato prossimo a Cardiff, la finale di Champions si disputerà tra la squadra che ha eliminato il Napoli negli ottavi e quella che ha estromesso i partenopei dalle semifinali di Coppa Italia. Chapeau.

Voto 6… Al meglio dell'Isola: Crosta e Pisacane

L’ultima giornata di Serie A non ha regalato al Cagliari soltanto un prezioso successo sul Milan, quanto basta per chiudere la stagione del ritorno tra i big a 47 punti. È arrivato anche il debutto con rigore parato di Luca Crosta, portiere cresciuto proprio nel Diavolo. E la prima rete in massima divisione di Fabio Pisacane, protagonista di un’annata ad alto contenuto emozionale. Da lacrimuccia.

Voto 5... Al risveglio tardivo dell’Inter

Viene quasi da sorridere e si tratta decisamente di un sorriso amaro. L’Inter, una volta esclusa matematicamente dall’Europa, è tornata a correre. E ha chiuso l’anno con un’altra goleada inflitta all’Udinese, dopo il tris dell’Olimpico contro la Lazio. Mattatori assoluti due esempi di discontinuità come Eder e Perisic. Vederli giocare così non fa altro che aumentare i rimpianti. Ma non si potevano dare una mossa prima?

Voto 4... All’ultima di Paulo Sousa

"I tifosi della Fiorentina si ricorderanno di me”, aveva dichiarato alla vigilia. Una frase indubbiamente vera, ma scarsamente profetica (un po’ come erano state le frasi alla vigilia del ritorno di Europa League con il Borussia Moenchengladbach: “Chi vince questa sfida vincerà la coppa”) se pensata per caricare i suoi in vista dell'ultima al Franchi. Di certo, per Paulo Sousa non poteva esserci ultima più incolore di quella in casa con il Pescara. Con tanto di figuraccia sfiorata e 2-2 riacciuffato per i capelli con il fanalino di coda del campionato. Molto meglio il saluto a Gonzalo Rodriguez...

Gonzalo Rodriguez Fiorentina Pescara 2017LaPresse

Voto 3... Alle difese già in vacanza

Nelle ultime giornate, ne abbiamo viste parecchie. Ma i 90’ conclusivi sono stati a tratti irritanti. Sassuolo e Udinese che ne prendono cinque, la Sampdoria che si ferma a quattro (per carità, contro un Napoli così non è facile) e la Lazio che evapora dopo aver conquistato il pass matematico per l’Europa League. Forse un pizzico di concentrazione in più avrebbe aiutato.

Voto 2... Alla rissa di Torino-Sassuolo

Alzi la mano chi ci ha capito qualcosa. Stava andando in scena un’autentica festa del gol, ma dopo la rete di De Silvestri ecco scoppiare il parapiglia tra le due panchine di Torino e Sassuolo. Perché? Se non altro, la cosa è rientrata in fretta...

Voto 1... A Paletta e Bacca

Se mai vi fosse stato il bisogno di una conferma, questa è arrivata nell’assolato pomeriggio di Cagliari. Il rigore sbagliato da Bacca, ma anche la quinta espulsione stagionale di Paletta (record negativo eguagliato). Il Milan del futuro dovrà per forza di cose voltare pagina, spedendo agli archivi in fretta i difetti peggiori del tardoimpero berlusconiano.

Voto 0... Alla triste retrocessione dell’Empoli

Mai i toscani avevano giocato quattro stagioni di fila in Serie A. E, puntuale, la maledizione si è ripetuta quest’anno. Ma l’Empoli deve fare mea culpa per aver gettato alle ortiche una salvezza che sembrava a un passo. Non tanto per il mancato successo di Palermo, quanto per un 2017 che – al netto dei successi di Firenze e Milano – è stato qualcosa di molto simile a un lungo calvario. Una retrocessione triste, eppure tremendamente meritata.