Da Caldara a Bernardeschi: il mercato è all'italiana e la Nazionale ci guadagna

Il vento sta cambiando e il primo a sorridere è Giampiero Ventura, ct della Nazionale italiana. Negli ultimi anni, una volta che per limiti di età ci ha salutato la generazione che ci ha accompagnato fino ai Mondiali del 2002, ancor più forte prendendo in considerazione i singoli di quella che ha trionfato a Berlino nel 2006, è stato spesso il gusto dell’esotico a farci imboccare una scorciatoia anziché prediligere la retta via. Il nome sudamericano, africano e via discorrendo, ha indotto molti dei nostri club a scommettere su giocatori che, per il solo fatto di essere stranieri, venivano sopravvalutati rispetto ai giovani dei rispettivi settori giovanili.

Nell’elenco sottostante, invece, trovate dei calciatori finiti nel mirino di Juventus, Inter, Milan e non solo: dei nomi che oggi rimbalzano da un quotidiano all’altro per trattative che sono talvolta in dirittura d’arrivo (Gagliardini) e altre volte imbastite per la prossima sessione estiva (Orsolini). Si va dal 19enne dell’Ascoli alla generazione dei 1994 per finire con chi ha più esperienza come Verratti. Infine, ci sono anche nomi non più di primissimo pelo, ma più affidabili di molti colleghi stranieri: Acerbi, Darmian e Criscito, tra possibili spostamenti e ritorni, rappresentano l’usato sicuro e garantito.

GIOCATORE ETA' SQUADRA Gagliardini 22 Atalanta Verratti 24 PSG Bernardeschi 22 Fiorentina Berardi 22 Sassuolo Conti 22 Atalanta Caldara 22 Atalanta Orsolini 19 Ascoli Masina 23 Bologna Acerbi 28 Sassuolo Darmian 27 Manchester United Criscito 30 Zenit San Pietroburgo

Un dato comunque è certo: la corsa ai migliori talenti del calcio italiano sta caratterizzando i movimenti delle big e questo non può che essere un segnale di rinascita, un motivo in più per valorizzare i nostri vivai e formare dei ragazzi sempre più forti, le nuove leve della Nazionale contando, perché no, anche sullo spirito di emulazione di chi oggi gioca nelle categorie Giovanissimi e Allievi. Il futuro dell’Italia è loro e, se anche in tempi di spending review, si preferisce investire dei capitali su un ragazzo cresciuto in Italia che sul nome esotico di turno, ben venga. I nostri settori giovanili lavorano bene ed è giusto che le eccellenze non vengano "regalate" al primo mercante di turno. Dall’estero cominceranno ad apprezzare di nuovo ciò che riusciamo a produrre e torneremo a competere basandoci su tecnica e talento. Non più esclusivamente sul concetto di gruppo perché, per avere una Nazionale vincente, servono i valori morali e lo spirito di sacrificio, ma anche dei giocatori forti abituati ai palcoscenici più prestigiosi.