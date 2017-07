Da Capello-Benetti a Rossi e Baggio: gli affari storici tra Milan e Juventus (prima di Bonucci?)

La storia del calcio italiano è fatta di tanti passaggi interni ai confini nazionali tra società di serie A e, per Juventus e Milan, si è ripetuta più volte. In ere diverse, da Capello a Inzaghi passando per Rossi e Baggio. Bonucci (e De Sciglio) potrebbero essere gli ultimi clamorosi scambi tra club che hanno spesso collaborato, più o meno proficuamente.

Benetti-Capello, uno scambio che fece rumore

Andando a scavare nella storia sono tanti i nomi di rilievo passati dall’una all’altra squadra squadre, alcuni protagonisti di trasferimenti che ancora oggi vengono ricordati. Nel 1976 lo scambio Benetti-Capello fece molto clamore, con i bianconeri che vollero scaricare quello che poi divenne uno degli allenatori più vincenti del Milan per un centrocampista di minor qualità e maggior interdizione. Non fu il primo caso. A fine anni ’50 infatti Sandro Salvatore, difensore centrale, dopo quattro stagioni al Milan passò alla Juventus, dove rimase 12 stagioni conquistando tre scudetti e il posto in Nazionale. Tra i difensori, per restare sul tema odierno (Bonucci) da una squadra all’altra passò Pietro Vierchwood: una stagione con la Juve nella quale vinse una Champions per poi vestire il rossonero.

Paolo Rossi

Passando ad era più moderna doveroso citare Pablito Rossi, grande attaccante della seconda parte del secolo scorso, noto a tutti per essere stato protagonista al Mondiale ’82, vinto dalla nazionale italiana. Quattro stagioni per lui alla Juve (vincendo tutto, compresi Pallone d’Oro e Mondiale in Spagna), poi al Milan ma in fase ampiamente calante: nell’’85-’86 solo due gol in una stagione costellata da infortuni.

Paolo RossiImago

Davids, Baggio e Inzaghi: tre stelle

Tra i più recenti ricordiamo invece Davids, passato dal Milan – dove non visse momenti memorabili – alla Juventus, dove invece si è guadagnato allori e gloria diventando simbolo tra i bianconeri di fine anni ’90. E Roberto Baggio, che nei 5 anni di Juve conquistò Pallone d’oro, scudetto, Coppa Italia e Uefa e poi passò al Milan, dove vinse subito il campionato sotto la guida di un altro esule bianconero, quel Fabio Capello che mieteva successi seduto sulla panchina rossonera (prima di tornare ad allenare la Signora dopo 5 anni di Roma). Indimenticabile, soprattutto per i tifosi rossoneri, l’acquisto di Filippo Inzaghi nel 2001, proprio dalla Signora. Con il Milan SuperPippo ha vinto tutto il possibile (dopo uno scudetto e due Supercoppe italiane in bianconero), laureandosi anche campione del Mondo nel 2006 con la Nazionale italiana e diventando uno dei prediletti dei tifosi rossoneri nei primi anni 2000, quelli delle tre finali di Champions in 5 anni. Più recente – anno 2005 – il “regalo” che il Milan fece ai rivali per la porta. Infortunatosi Buffon per uno scontro con Kakà durante il Trofeo Berlusconi, i rossoneri cedettero Abbiati in prestito alla Juve, per poi riprenderselo tre anni dopo successivamente agli ulteriori passaggi da Torino e Atletico Madrid.

ROBERTO BAGGIOEurosport

Lo scambio dell'estate

Si arriva ad oggi, con Bonucci e De Sciglio che potrebbero incrociarsi sulla Milano-Torino e darsi idealmente il cambio: sarebbe il Milan a guadagnarci dal punto di vista tecnico, la Juventus dal lato economico. Qualora l’affare andasse in porto, sarebbe lo scambio più clamoroso dell’estate, che rinforzerebbe molto la squadra di Montella andando a rivoluzionare il presente e il futuro bianconero.