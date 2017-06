Da Dani Alves ad Alex Sandro, la Juventus perde i pezzi: si punta ora a De Sciglio e Darmian

L'obiettivo era quello di trattenere il più possibile il gruppo che aveva portato la Juventus a giocarsi la finale di Champions League a Cardiff, ma le ultime notizie vedono la necessità di una profonda rifondazione in difesa. Da Dani Alves ad Alex Sandro, i bianconeri perdono i pezzi e ora l'obiettivo di Marotta e soci sarà quello di individuare le giuste pedine per evitare un ridimensionamento totale.

Dani Alves: è addio

Una decisione inamovibile. È durata solo un anno, l'avventura di Dani Alves alla Juventus. Nessuna rottura a sentire il dg Marotta, ma solo una volontà di cambiare (già) aria verso qualche stimolo in più. Sarà, non sta a noi giudicare, con Dani Alves che firmerà con il Manchester City a parametro zero. La Juventus andrà verso una rescissione consensuale, ma avrebbe potuto giocarsela meglio per racimolare qualcosa...

" Non si tratta di rottura, la motivazione è fondamentale per un calciatore. Dani Alves ha realizzato di voler provare un'esperienza alternativa, faremo una risoluzione consensuale e auguriamo a lui ogni fortuna. Sicuramente c'è amarezza per quanto ha detto, ma confermo che non c'è stata nessuna rottura [Marotta su Dani Alves] "

Alex Sandro può partire

Non solo Dani Alves. La Juventus rischia ora di perdere anche Alex Sandro, anche lui seguito dal Manchester City e dal Chelsea. Il brasiliano può partire, se arriva l'offerta giusta...

" Un’offerta consistente è arrivata. Non abbiamo intenzione di cedere nessuno, ma se un giocatore decide di andare via, come si è verificato negli anni passati, alla fine deve andare perché tenere un elemento controvoglia non è utile per nessuno. Ma al momento non ci sono situazioni del genere, spero che nessuno vada via "

Quanto è alta questa consistente offerta? Considerando che Alex Sandro è costato 26 milioni, la Juventus ne vuole almeno 35 per liberarsi ora del classe '91 che ha un contratto in bianconero fino al 2020. Certo che quel “nessuno deve essere tenuto controvoglia” lascia un alone di mistero.

Video - Da Alex Sandro a James: i più grandi affari del Porto 01:47

Bonucci resta l'obiettivo numero 1 di Conte e del Chelsea

Come se non bastasse, resta in corsa anche l'addio di Bonucci. Negli ultimi giorni si è parlato di una possibile lite tra lui, Allegri e Barzagli durante l'intervallo del match contro il Real Madrid, ma di Bonucci via dalla Juventus se ne parla in realtà da tempo. A confermare le voci di una sua possibile partenza, al Chelsea dal suo ex allenatore/mentore Conte, c'è l'Evening Standard di Londra che spiega le mosse dei blues che sono pronti a liberare il posto per Bonucci, cedendo Zouma in Ligue 1.

Bonucci, Buffon, Allegri - Juventus-Real Madrid - Champions League 2016/2017 - LaPresseLaPresse

I possibili sostituti: Darmian e De Sciglio nella lista della spesa

Servono quindi rinforzi, e rinforzi immediati. Addio all'asse brasiliano Alex Sandro-Dani Alves? Potrebbe arrivarne uno tutto italiano: riparte la pista per De Sciglio dal Milan, giocatore da sempre stimato da Allegri e soprattutto ben lontano dal volere dei tifosi rossoneri in questo momento. Per la fascia sinistra, riparte anche la caccia all'ex Toro, Darmian che potrebbe uscire dal Manchester United. Il classe '89 è già stato contattato dalla Juventus, e secondo Sky Sport, avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento.