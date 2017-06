Da De Rossi a Nainggolan, sognando Berardi: ecco come riparte la Roma di Di Francesco

La Roma mette il primo tassello in vista della prossima stagione, con la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco. Molte parole di circostanza, ma il neo tecnico dei giallorossi fa capire che qualcosa cambierà nella struttura della squadra. C’è ancora spazio per De Rossi dal primo minuto? Chi saranno i nuovi acquisti? Tutto dipenderà anche dalla situazione Nainggolan, con la Roma pronta a ‘regalargli’ un super contratto per trattenerlo ancora alla Roma.

Di Francesco e il rapporto con De Rossi: sarà come Spalletti-Totti?

Nella conferenza stampa di presentazione, Di Francesco si è molto soffermato sul ruolo di Daniele De Rossi, che dalla prossima stagione sarà il vero capitano della Roma dopo l’addio di Francesco Totti. Alcune parole lasciano però un alone di mistero, quel “De Rossi è un punto di riferimento per tutti, al di là che giochi titolare o meno” può aprire a diverse interpretazioni: De Rossi resta al centro del progetto o si proverà a costruire un altro tipo di centrocampo? Ci viene subito alla mente la gestione Spalletti nei riguardi di Totti, anche se con De Rossi potrà/dovrà essere diverso. Il classe ’83 avrà un anno di più, ma la grande condizione avuta nel finale di stagione appena conclusa, suggerisce che De Rossi debba in ogni caso essere parte centrale del progetto della Roma, soprattutto dal punto di vista tecnico.

" Nainggolan può fare anche 18 gol, ha le qualità per essere determinante. Spero che Florenzi si riprenda presto così da portarlo a Pinzolo. Bruno Peres è abituato a giocare a 5, ha grandi qualità offensive e lo tengo in considerazione. Paredes è un centrocampista perfetto per il 4-3-3, Strootman è un’ottima mezzala, ha ritrovato la condizione ed è trascinante, è un po’ un capitano in campo [Eusebio Di Francesco] "

Tutto gira intorno a Nainggolan: la Roma farà di tutto per trattenerlo

Tutto dipende, o quasi, da Nainggolan. L’Inter, o meglio, Spalletti lo vorrebbe a tutti i costi portare ai nerazzurri, ma la Roma proverà a trattenerlo con un contratto da top player. Sarebbe importantissimo ripartire dalle qualità del centrocampista belga, importante sotto molti punti di vista, da quello realizzativo alla sua grande duttilità, con il classe ’88 capace di fare il centrocampista centrale, la mezzala o il trequartista.

La Roma con il 4-3-3 ricambia faccia, El Shaarawy o Perotti defilati a sinistra, possibile Berardi a destra, nel caso arrivasse dal Sassuolo. Nainggolan torna a fare il centrocampista, in una linea a 3 composta da De Rossi e Strooman.

Di Francesco ha usato con frequenza il 4-3-3 nel corso della sua prima parte di carriera, un modulo che può essere modificato con estrema facilità, puntando su Nainggolan trequartista.

Di Francesco e i fedelissimi del Sassuolo: Berardi, Acerbi, Pellegrini e Defrel gli obiettivi

Con l’arrivo di Di Francesco si può definire finalmente le linee guida del mercato. Monchi ha già in mente gli obiettivi su quali concentrarsi nei prossimi giorni, ma Di Francesco vorrà sicuramente puntare su qualche nome che conosce molto bene. Come possibile seconda punta (o semplicemente come vice Džeko), occhio a Defrel che aveva flirtato con la Roma già a gennaio scorso. Sempre dal Sassuolo, occhi puntati su Berardi che potrebbe essere uno dei tormentoni di questo mercato, insieme a Bernardeschi. Altre opzioni molto probabili sono Acerbi e soprattutto Pellegrini, sul quale la Roma ha il diritto di ‘recompra’.