Da domani è mercato: consigli d’acquisto per le sette "sorellastre"

Dal mercato d’inverno, che apre domani e chiude il 31 gennaio, è difficile invocare soluzioni radicali. Al massimo, possono arrivare correttivi. E sempre che, beninteso, l’invasione cinese si plachi. Quando ci si poteva trasferire in autunno, il primo Napoli di Diego Maradona reclutò dalla Triestina un "tale" che si chiamava Francesco Romano. Gli mise a posto il centrocampo. E fu scudetto. Tanto per dire. Chi serve a chi? Ci provo. Senza, naturalmente, spacciare quei sogni che non muoiono né all’alba né al tramonto perché, semplicemente, non possono nascere, non sono mai nati. Prendiamo le sette «sorellastre» e procediamo. Un consiglio a testa.

Juventus

La priorità strutturale era sostituire Paul Pogba e riorganizzare il centrocampo. Tomas Rincon sposta poco. Nel frattempo, con la frattura di Dani Alves, le cicatrici di Patrice Evra e l’usura di Stephan Lichtsteiner, è sorto il problema del terzino (chiamiamolo così). Mi piace Nathaniel Clyne del Liverpool. Classe 1991, ricorda le ali d’antan.

Le duel Clyne (Liverpool) - Wilson (Bournemouth)AFP

Roma

In attesa del recupero di Alessandro Florenzi, e con Mohamed Salah "prigioniero" della Coppa d’Africa, nei panni di Luciano Spalletti mi butterei sul «Papu» Gomez dell’Atalanta, il cui dribbling è come un rock (che ti morde col suo swing e assai facile al knock-out che ti fulmina sul ring: Adriano Celentano, ricordate?).

2016, Papu Gomez, Sassuolo-Atalanta, LaPresseLaPresse

Napoli

Leonardo Pavoletti è l’alternativa ad Arkadiusz Milik e non necessariamente la bocciatura di Manolo Gabbiadini, che prima punta non è. La rosa è completa e guarnita, proprio uno alla Pavoletti era la mia dritta. Se capita l’occasione, nessun dorma; in caso contrario, nessun dramma.

2016, Leonardo Pavoletti, Genoa, LaPresseLaPresse

Inter e Milan

A Inter e Milan, paradossalmente, serve la stessa rotella: un regista. E allora: a Vincenzo Montella suggerisco Milan Badelj; a Stefano Pioli, Lucas Biglia. Sempre che Fiorentina e Lazio siano disposte a cederli. Non sarebbe male neppure una rinfrescata sulle fasce, soprattutto in ambito interista. A proposito: come Rincon, Lucas Leiva sposterebbe poco.

Lucas Biglia, Lazio, Serie A 2015-16 (LaPresse)LaPresse

Fiorentina

Alla Fiorentina, per prima cosa, urge mettere le cose in chiaro: nel momento in cui per Nikola Kalinic si fissa una clausola rescissoria di 50 milioni, non bisogna poi meravigliarsi se a Pechino e dintorni si leccano i baffi. Premesso ciò, non mi convince il portiere, Ciprian Tatarusanu. Il Genoa ha già mollato Pavoletti e Rincon, vero, ma Enrico Preziosi è un padrone strano, capace di «troppo», non solo di tutto. E allora, perché non dare la caccia a Mattia Perin? Subito, prima che sia tardi e, in particolare, siano in tanti.

Mattia Perin, Genoa, LaPresseLaPresse

Lazio

La Lazio, come formazione tipo, è una delle più raffinate e competitive. Claudio Lotito, inoltre, non è il presidente che fa follie. Al massimo, le sfrutta. Ecco: chiederei al Sassuolo Francesco Acerbi, in modo da blindare ulteriormente la fase difensiva.

Acerbi - Lazio-Sassuolo - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Queste le mie considerazioni. Ripeto: il "gioco" è fermarsi a un innesto per squadra. Siete d’accordo? Le vostre proposte?