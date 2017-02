Da Farina a Sainsbury, la storia degli Aussies in Italia tra pionieri e meteore

Trent Sainsbury, difensore 25enne acquistato di recente dall'Inter, è solo l'ultimo di una serie di australiani transitati per il campionato. In reatlà, l'arrivo di Sainsbury, come già spiegato nei giorni scorsi, ha contorni poco sportivi: l'australiano ha lasciato i cinesi dello Jiangsu Suning, che condividono la stessa proprietà dei nerazzurri, semplicemente per liberare un posto da straniero per il club cinese, che ha tempo di operare sul mercato fino a domenica 26 febbraio.

La lista di australiani che hanno militato nel nostro campionato è però lunga, ed alcuni sono stati anche veramente protagonisti. Andiamoli a riscoprire.

In principio fu Frank Farina

Il pioniere degli australiani in Serie A fu Frank Farina: arrivò al Bari nell’estate 1991 ma non lasciò grandi ricordi di sé stesso, anzi. A gennaio la valigia era di nuovo sul letto: andò al Notts County. In Italia non tornò più a giocare, ma nel 1999 è diventato il commissario tecnico dell’Australia, prima di lasciarla nel 2005 a Guus Hiddink, che fu l’artefice del quasi miracolo nel Mondiale tedesco del 2006. Nella sua carriera in panchina, Farina ha avuto l’onore di allenare Del Piero al Sidney FC.

L’esperienza di Farina, sul campo, non fu brillante (non Joshua, di lui parleremo più avanti) ma aprì la strada all’avvento di altri Aussies nella massima serie italiana. A seguire le orme, seppur impercettibili di Farina, fu John Aloisi, che ebbe qualche fortuna in più del suo connazionale. Arrivò nel 1995 alla Cremonese, e ci rimase due stagioni, con una retrocessione nel mezzo: 48 presenze, 4 reti, poi l’avventura in Inghilterra con le maglie di Portsmouth e Coventry ed in Spagna con Osasuna ed Alaves.

Aloisi ai tempi dei Melbourne HeartEurosport

Il terzo trotamundo australiano fu Paul Okon, che sbarcò in Italia alla Lazio: era il 1996, e con i biancocelesti Okon mise nella sua bacheca personale ben tre trofei, la Coppa Italia e la Supercoppa Europea nel 1998, la Coppa delle Coppe nel 1999. In tre stagioni alla Lazio raccimolò soltanto 19 presenze, con cui non si meritò una conferma. Arrivò però la chiamata della Fiorentina: una sola stagione in viola, la 1999/2000, con sole 11 apparizioni e nessun gol. Per lui si aprono le porte dell’Inghilterra: Middlesbrough, Watford e Leeds, prima della chiamata del Vicenza in Serie B nel 2003: anche qui, 11 presenze, 0 gol ed un biglietto di sola andata per il Belgio.

Grella, Bresciano, Kalac e gli anni d'oro

Ben più noto, e forse il primo australiano realmente protagonista nel nostro campionato, è Vincenzo Grella, che nel nome ha poco di australiano e molto di italiano. Arriva in Italia nel 1998, lo prende l’Empoli, che negli anni si dimostrerà molto attento al mercato degli Aussies, prendendo anche Mark Bresciano. La prima stagione di Grella in A non è memorabile, perché partecipa alla retrocessione dei toscani. In Serie B cerca a trova spazio alla Ternana, ove resta per una stagione e mezza. Torna ad Empoli nel 2001 e si prende una personale rivincita, contribuendo alla ritorno in Serie A con Silvio Baldini in panchina e gente come Maccarone, Di Natale, Lodi e Tavano in spogliatoio. Nel 2004 si guadagna la chiamata del Parma: tre stagioni con i ducali, qualche presenza anche da capitano, e poi l’esperienza al Torino, che dura però una sola stagione, prima di scegliere la Premier League ed i Blackburn Rovers. Torna nuovamente all’Empoli nel 2012, ma solo per allenarsi: non viene mai tesserato e fa ritorno in Australia, ai Melbourne Heart, dove trova come allenatore John Aloisi, l’ex della Cremonese.

Grella in un derby Torino-Juventus, a contrasto con Del PieroEurosport

Da Grella a Mark Bresciano, che con il connazionale condivise gli inizi ad Empoli ed anche l’esperienza a Parma. Bresciano, senza tema di smentita, è stato l’Aussie più forte visto in Serie A. Di lui, oltre ai gol spettacolari e ad alcune stagioni da protagonista tra Parma e Palermo, si ricorda l’esultanza da promotore assoluto del ben più attuale Mannequin Challenge: segna, resta immobile come una statua, indimenticabile. Dopo tre stagioni ad Empoli, viene acquistato dal Parma nel 2002 e lì si impone per la prima volta come protagonista: 125 presenze, 19 gol, e la chiamata per il Mondiale tedesco, alle dipendenze di Guus Hiddink, che aveva rilevato la panchina da Frank Farina, il Pioniere. Torna dai Mondiali e comincia la sua esperienza con il Palermo: esordisce al Barbera con un gol da antologia, in sforbiciata, nel 4-3 contro la Reggina. A fine stagione, dopo una seconda parte in calando, chiede la cessione al Manchester City, ma non viene accontentato. Resta altre tre stagioni in Sicilia, con alterne fortune. Fortune dovute soprattutto all’arrivo di Davide Ballardini, che lo definì così: un virtuoso della via mediana fra quantità e qualità, capace di svolgere una funzione importante per le squadre in cui gioca. Si guadagna una chiamata anche per il Mondiale sudafricano del 2010, torna e firma con la Lazio: una sola stagione senza sussulti, prima di prendere la via dell’Arabia Saudita.

Mark Bresciano con la maglia del PalermoOther Agency

Kalac ed una Champions League da comprimario

Zeljko Kalac si guadagnò le attenzioni di Luciano Gaucci quando, in una partita di ottavi di finale di Coppa Uefa giocata a San Siro con il Roda, contro il Milan, parò due rigori a Josè Mari e a Kakhaber Kaladze, senza riuscire ad evitare l’eliminazione dei suoi. Il Perugia lo prese nel 2002, e rimase in Umbria fino al 2005, giocando in Interoto, in Coppa Uefa ma vivendo anche l’onta di una retrocessione. Non levò subito le tende, ma giocò un’intera stagione in B prima di andare a parametro zero al Milan nel 2005. Con i rossoneri diventa un onesto sostituto di Nelson Dida e riesce anche a mettersi al collo la medaglia di campione d’Europa 2007, con la finale vinta ad Atene ai danni del Liverpool. Lascia il Milan nel 2009 e, dopo una breve ed incolore esperienza al Kelava in Grecia, torna in Australia a fare il preparatore dei portieri. Ora è ai Western Sidney Wanderers.

Kalac con la maglia del MilanEurosport

Le meteore più recenti

Più recente l’apparizione di Jess Vanstratten, un altro portiere, che ha girato l’Italia dal Verona alla Carrarese e all’Ancona fino ad arrivare, misteriosamente, alla Juventus. L’australiano ha raccolto presenze solo in Serie B, proprio con l’Hellas, senza mai trovare il debutto in Serie A con i bianconeri, per ovvi motivi. Un altro oggetto misterioso, presentatosi con i crismi del predestinato, è James Troisi, attaccante del 1988 anche lui in orbita Juventus. In realtà gli juventini non lo terranno mai in considerazione, inserendolo nella trattativa con l'Atalanta per assicurarsi Manolo Gabbiadini. Le uniche 6 presenze in massima serie Troisi le ha fatto proprio con i bergamaschi, senza mai segnare. Ed eccoci a Joshua Brillante, come vi avevamo promesso: Joshua arriva alla Fiorentina nell'estate del 2014 e durante il precampionato si guadagna attestai di stima ed anche la fiducia dell'allenatore dei viola, che allora era Vincenzo Montella. Convince talmente tanto che il tecnico campano lo schiera titolare all'esordio di campionato all'Olimpico contro la Roma. L'esito? Un disastro, gioca 35 minuti e viene sostituito prima dell'intervallo. Dopo lo schiaffo iniziale, giocherà solo sette ulteriori minuti con la maglia dei viola, prima di essere mandato in prestito per 18 mesi all'Empoli. In realtà ad Empoli ci resta solo sei mesi, con una presenza, e viene mandato in B a Como, la stagione scorsa: 21 presenze, zero gol. In estate, torna in Australia e firma per il Sidney FC. Tra le presenze australiane in Italia, c'è anche Carl Valeri, che ha contribuito alla promozione del Sassuolo in Serie A, senza mai debuttare con i neroverdi in massima serie. Per lui in Italia esperienze alla Spal, al Grosseto, al Sassuolo e alla Ternana, sempre tra Serie B e C1.

Brillante Nainggolan Roma Fiorentina 2014 AP/LaPresseLaPresse

Frank Farina Bari 1991/1992, 8 presenze e 0 gol John Aloisi Cremonese 1995-1997, 48 presenze e 4 gol Paul Okon Lazio 1996-1999, Fiorentina 1999-2000, Vicenza 2013: 41 presenze (a e B) e 0 gol Vincenzo Grella Empoli 1998-2000, Ternana 2000-01, Empoli 2001-04, Parma 2004-07, Torino 2007-08: 232 presenze (A e B), 4 gol Mark Bresciano Empoli 1999-2002, Parma 2002-2006, Palermo 2006-2010, Lazio 2010-2011: 327 presenze (A e B), 48 gol Zeljko Kalac Perugia 2002-2005, Milan 2005-2009: 120 presenze (A e B), 135 reti subite Jess Vanstrattan Hellas Verona 2002-2007, Carrarese 2003-2004, Ancona 2007, Juventus 2007-2008: 10 presenze (in B), 16 gol subiti Carl Valeri Spal 2004-05, Grosseto 2005-10, Sassuolo 2010-2014, Ternana gen-giu 2014: 208 presenze, 11 reti James Troisi Atalanta 2012-2013, Juventus 2014: 6 presenze, 0 gol. Joshua Brillante Fiorentina 2014-2015, Empoli 2015, Como 2015-2016: 24 presenze (A e B), 0 gol. Trent Sainsbury Inter 2017 -