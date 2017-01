Da Fazio a Nainggolan: la Roma di Spalletti non fa più la «stupida»

Il 14 gennaio Luciano Spalletti ha celebrato il primo anno della sua Roma bis. Avvicendò Garcia alla prima di ritorno del campionato scorso, cominciò con un pareggio casalingo e dal quinto posto risalì fino al terzo. Ecco: da quell’1-1 con il Verona all’ 1-0 al Cagliari, ultima preda, ha raccolto 93 punti, contro gli 85 del Napoli e i 100 della Juventus (che ha un Crotone in meno).

Non aveva trovato macerie, questo va scritto, ma uno spogliatoio che al sergente francese era scappato di mano. Roma, poi, è un ambiente che le radio rendono infiammabile «a prescindere», come può documentare lo stesso Spalletti, che la frequentò già dal 2005 al 2009. E’ di Certaldo, il paese di Boccaccio, uno che non le mandava a dire. Difficile che i toscani lascino cenere. Luciano è un tipo che ha l’aria del francescano e la lingua dell’oratore che parla adagio perché chi ascolta non abbia alibi.

Mormorano che sia scontroso, che detesti i procuratori. Insomma, le solite cose. Tatticamente, non si accontenta. Esplora. Cerca strade, per dirla con Boskov, là dove gli altri vedono sentieri. Il tridente a Udine, il falso nueve della sua prima Roma, Nainggolan spostato dalla mediana sulla trequarti: Pogba o non Pogba, una scelta felice. E poi la difesa, sistemata con la «scoperta» di Fazio. La chiave. A quattro o più spesso a tre: Manolas, battezzato da Garcia, stuzzica mezza Europa.

Un capitolo a sé merita Dzeko, ora «molle» ora «divino». Era una scommessa, l’ha vinta. Come ha vinto l’azzardo Szczesny. Spalletti non è un santo e nemmeno un eroe. A me piace, del suo repertorio, il fatto che abbia ridotto i lamenti e osato paragoni (con la Juventus, per esempio) che in altre epoche, e con altri risultati, avrebbero scatenato furibondi dibattiti.

Ha dovuto curare i nervi della squadra (tre espulsi con il Porto, ciao Champions) e gestire i 40 anni di Totti. Lo esonerò da Trigoria per un’intervista a poche ore di Roma-Palermo (5-0). In compenso diede di fuori, sbagliando, dopo un suo gol e un pareggio trafelato a Bergamo (3-3). Ma non è il «piccolo uomo» che la moglie del capitano gli dedicò.

La Roma dei senza Pjanic è stata fondata sulle fiammate degli esterni e, in assenza di Salah, su un pragmatismo che il triplo 1-0 con Genoa, Udinese e Cagliari riassume in maniera compiuta. Non è brillante come il Napoli di Sarri (se è per questo, nemmeno la Juventus), ma sta imparando a governare anche i propri limiti. Non a caso, è la seconda difesa del torneo. Proprio il Cagliari aiuta a capire la metamorfosi. Era il 28 agosto e la Roma vinceva 2-0: finì 2-2. Oggi, probabilmente, non sarebbe andata così.

Se De Rossi resta una cruciale rotella di equilibrio e Nainggolan, daje, l’acceleratore, il recupero di Strootman ha contribuito a rendere più armonico e ormonico il centrocampo. Non penso che la cessione di Iturbe giustifichi un ritorno sul mercato. In attesa di Florenzi e Salah, la Roma di Spalletti è pronta. Ancora dietro a Juventus e Napoli, per me, ma attenzione: entrambe dovranno presentarsi all’Olimpico.