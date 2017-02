Da Gagliardini a Caldara: gli 8 acquisti più 'costosi' della Serie A a gennaio

Il mercato è ormai alle porte e la sessione appena conclusa è stata avara di colpi, soprattutto per le big che sono rimaste (alcune) a guardare. In molti non hanno trovato quello che cercavano, altri hanno brancolato nel buio. Altre società - invece - si sono concentrate sul futuro, vedi Inter e Juventus che si sono mosse in anticipo per strappare alla concorrenza alcuni dei giovani più interessanti sul mercato. Tra Gagliardini, Caldara, Orsolini e Verre chi ha chiuso la miglior operazione? L'Udinese ha pescato poi Lasagna, che potrà diventare il nuovo Di Natale, la Fiorentina ha puntato invece sulla voglia di 'diventare grande' di Saponara...

La lista degli acquisti più costosi in Serie A nella sessione invernale di mercato:

Giocatore Dal / Al Costo totale* Formula** Roberto GAGLIARDINI dall'Atalanta all'Inter 27 milioni 2 + 20 + 5 Mattia CALDARA dall'Atalanta alla Juventus 25 milioni 15 + 4 + 6 Leonardo PAVOLETTI dal Genoa al Napoli 18 milioni / Riccardo ORSOLINI dall'Ascoli alla Juventus 10 milioni 6 + 4 Riccardo SAPONARA dall'Empoli alla Fiorentina 9 milioni 1,5 + 7,5 Tomás RINCON dal Genoa alla Juventus 9 milioni 8 + 1 Kevin LASAGNA dal Carpi all'Udinese 4,5 milioni / Valerio VERRE dal Pescara alla Sampdoria 4 milioni /

*dati transfermarkt

** la formula più variare da prestito + acquisto, o acquisto + bonus

Roberto Gagliardini - Inter

Finalmente l'Inter piazza un grande colpo. Un giovane e per di più un giovane italiano, finalmente! Tra prestito, diritto di riscatto e bonus, 27 milioni sono veramente tanti per un classe '94, ma per adesso l'investimento sembra valere ogni centesimo. Alla fine della fiera, l'Inter è l'unica squadra italiana ad aver acquistato un 'titolare' in questa sessione di mercato.

Video - Da Scirea a Bonaventura: i 10 migliori talenti mai prodotti dall'Atalanta 01:47

Mattia Caldara - Juventus

La Juventus non ha avuto molta fortuna nel mercato invernale e si è concentrata così su alcuni prospetti per il futuro. Operazione ottima quella che ha visto protagonista il giovane Mattia Caldara, il difensore del futuro, non solo in ottica Juventus. L'Atalanta, intanto, è stata bravissima a piazzarlo a quella somma...

Caldara - Lazio-Atalanta - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Leonardo Pavoletti - Napoli

Il Napoli ci aveva provato già in estate, ma la permanenza di Gabbiadini aveva complicato i piani della dirigenza partenopea. Questa volta, con l'ex Samp che vola in Premier League, gli azzurri non hanno perso tempo e sono andati a prendere il classe '88. Finalmente un attaccante 'vero' per Sarri, anche se 18 milioni sono tanti in questo caso.

Leonardo Pavoletti Genoa 2016LaPresse

Riccardo Orsolini - Juventus

Come detto per Caldara, la Juventus si è concentrata sul futuro. Anche l'operazione Orsolini è ottima, con la speranza che il giocatore - col tempo - dimostri di essere all'altezza della possibilità avuta. Bravo comunque l'Ascoli a cederlo a quel prezzo: 6 milioni, più 4 di bonus, per uno che ha giocato solo in Serie B...

Video - Le visite mediche di Orsolini: ecco il nuovo acquisto della Juventus 00:33

Riccardo Saponara - Fiorentina

Da una parte una stagione fatta di alti e bassi, dall'altra l'occasione di finire in una big. Saponara non ci ha pensato due volte prima di dire sì alla Fiorentina. Sarà contento Paulo Sousa che avrà un'alternativa tattica in più per il suo modo di giocare, ma sarà contento anche il presidente Corsi che realizza intanto una plusvalenza (anche il Milan ci guadagna una percentuale) e che mette in saccoccia un po' di liquido per il prossimo mercato.

Riccardo Saponara Empoli 2015 LaPresseLaPresse

Tomás Rincón - Juventus

Rincón ha un po' il sapore del ripiego, visto che alla Juventus sono fallite le operazioni Witsel e Gagliardini. Alla fine è arrivato il centrocampista venezuelano, onesto lavoratore che nella dinamica delle rotazioni sulla linea mediana potrà essere - a suo modo - determinante per far risparmiare fiato ai vari Marchisio, Khedira e Pjanić.

Tomas Rincon si presenta alla Juventus, Serie A 2016-17LaPresse

Kevin Lasagna - Udinese

Anche l'Udinese guarda al futuro e non bada a spese per Lasagna. 4,5 milioni per l'attaccante del Carpi, non poco per un giocatore che comunque milita in Serie B, ma che comunque non aveva sfigurato la scorsa stagione in Serie A. Dopotutto, quel gol all'Inter al Meazza, e gli accostamenti a Milan e Napoli non erano frutto di casualità o sviste.

Kevin Lasagna, Carpi-Verona, LaPresseLaPresse

Valerio Verre - Sampdoria

I tifosi del Pescara hanno tremato alla vista dell'ufficialità del passaggio di Verre alla Sampdoria. Poi l'allarme è rientrato, quando si è capito che si trattava di un'operazione in vista della prossima stagione. Il centrocampista ex Roma è uno dei pochi che si salva nella sfortunata annata del Pescara e in un ambiente come quello della Sampdoria potrà sicuramente crescere, soprattutto se la squadra doriana - l'anno venturo - avrà altri obiettivi rispetto a quello di lottare per mantenere la categoria.

Pescara's midfielder from Italy Valerio Verre (R) fights for the ball with Inter Milan's defender from Italy Danilo D'Ambrosio during the Italian Serie A football match Inter Milan vs Pescara at "San Siro" Stadium in Milan on January 28, 2017.AFP