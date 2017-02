Da Gonzalo Higuain ad Andrea Belotti: la corsa al trono dei bomber è uno spettacolo

" Gli ultimi tre anni chi ha vinto il titolo di capocannoniere non ha vinto lo Scudetto. Higuain se continua così lo levo "

La battuta è di Massimiliano Allegri che, al termine della vittoriosa trasferta a Cagliari, si coccola la sua Pipita d’oro, capace di segnare in tutte le ultime 5 gare esterne di Serie A per un bottino di 8 reti nel 2017, più di ogni altro calciatore nei cinque maggiori campionati europei. Su 18 gol, l’argentino ne ha realizzati 12 decisivi ai fini del risultato: a casa e nel giorno di Gigi Riva non ha voluto rovinare la media.

Gonzalo Higuain è una sentenza ma, al di là della scaramanzia, il trono del gol è particolarmente affollato in questa Serie A. Edin Dzeko ha fallito il secondo rigore stagionale e sta valutando di lasciare ad altri i tiri dal dischetto, dato che le statistiche non sono confortanti: 6 errori su 11 prendendo in considerazione anche le esperienze in Premier League, Bundesliga e Champions League. Il bosniaco si è fatto comunque perdonare a Crotone con il gol che gli consente di condividere la vetta a quota 18.

Subito dietro c’è il presente e il futuro della Nazionale: Belotti è solo un gradino più sotto e onora la maglia granata ogni domenica facendo dello spirito d’appartenenza una spinta extra. Mai dopo 24 turni un centravanti del Toro aveva fatto meglio. Passando da 17 a 16 troviamo chi bomber non è per caratteristiche, ma rende altrettanto nel ruolo di prima punta atipica nella macchina dei piccoletti terribili allestita da Maurizio Sarri.

GIOCATORE SQUADRA GOL Dzeko Roma 18 Higuain Juventus 18 Belotti Torino 17 Mertens Napoli 16 Icardi Inter 15 Immobile Lazio 12 Bernardeschi Fiorentina 10 Borriello Cagliari 10 Iago Falque Torino 10 Kalinic Fiorentina 10 Simeone Genoa 10

Dries Mertens si è scaldato con un assist per Madrid mentre Mauro Icardi ha potuto seguire l’Inter solo dalla tribuna, a causa della squalifica. Con ogni probabilità saranno loro cinque a contendersi la vittoria della classifica cannonieri fino alla fine, anche se gli outsider non hanno alcuna intenzione di rilassarsi. A guidare il gruppo degli inseguitori c’è un altro attaccante costantemente seguito dal ct Ventura e partner di Belotti nell’Italia: Ciro Immobile stasera proverà ad accorciare in Lazio-Milan. Infine, a 10 troviamo un po’ di tutto: chi ha resistito alle sirene del mercato (Kalinic), chi è esploso (Bernardeschi), chi sta vivendo una seconda giovinezza (Borriello), chi è giovane per davvero e sta sorprendendo tutti (Simeone) e chi gioca come esterno ma ha un feeling eccezionale con la porta (Iago Falque). Le rivelazioni potranno vivere senza pressioni il finale di stagione perché, in un certo senso, hanno già vinto.