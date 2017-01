Da Iturbe a Skorupski: il mercato del Torino passa da Roma

Il Frecciarossa che passa da Roma con destinazione Torino è pieno di calciatori. Lo sa bene il presidente Cairo che con delle operazioni intelligenti sta sfruttando le qualità di giocatori che con la maglia giallorossa hanno avuto alterne fortune. La concorrenza nella Capitale è spietata e per alcuni di loro la continuità e il minutaggio garantiti dal club granata sono stati la migliore medicina.

Iago Falque-Ljajic-Castan: il passato insegna

Basti pensare a Iago Falque che a Roma ha saputo trovare la via della rete solo 3 volte: ora i suoi numeri somigliano molto a quelli di Genova, sponda rossoblù, probabilmente un’altra piazza più adatta alle sue caratteristiche. Anche Adem Ljajic, talento da sempre discontinuo, ha fatto vedere la classe che gli appartiene sporadicamente. Croce e delizia anche di Mihajlovic, dopo l’esperienza all’Inter, ha saputo alzare la sua percentuale realizzativa. Leandro Castan, invece, è un caso a parte: dopo aver brillato con la casacca giallorossa ha dovuto affrontare un cavernoma. Ora, però, ha accantonato la paura e l’ha rimpiazzata con la titolarità che merita.

Iago Falque Torino Lazio 2016LaPresse

Iturbe e Skorupski: il futuro chiama

Dunque perché non riprovarci? I 6 milioni di euro versati nelle casse romaniste hanno garantito il riscatto di Iago e gli ottimi rapporti tra le due società hanno dato il via anche all’operazione Iturbe: Cairo ha deciso di accettare la richiesta dei capitolini e di fare uno sforzo economico anzitempo. La formula stabilita è quella di un prestito semestrale con riscatto fissato a 12,5 milioni. Il paraguaiano ha accettato il Torino nella speranza di tornare a essere il giocatore di Verona. L’obiettivo Europa è imminente, ma i lavori sono in corso anche per la prossima stagione. C’è stata, infatti, un’accelerata per Lukasz Skorupski, portiere dell’Empoli ma di proprietà della Roma che in Toscana sta facendo ottime cose. Il Torino avrebbe già bloccato il giocatore per giugno: affare da circa 7 milioni di euro per uno dei portiere più interessanti della Serie A. Joe Hart a fine stagione tornerà in Inghilterra e i granata giustamente puntano a blindare la porta anticipando la concorrenza: la Roma, in questo caso, può sorridere dato che per il polacco sborsò appena 890 mila euro acquistandolo dal Górnik Zabrze. La plusvalenza è solo questione di tempo.