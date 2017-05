Da James a Di Maria, passando per Nainggolan e Rüdiger: tutti i nomi dell'Inter di Spalletti

Spalletti sempre più vicino all’Inter, e i nerazzurri fanno partire - come è giusto che sia - con largo anticipo il proprio mercato. Ci sarà totale sintonia con Sabatini che proverà ad accontentare Spalletti, andando a pescare dalla loro ex Roma. Tanti i nomi accostati all’Inter, alcuni molto credibili, altri meno, anche se il primo obiettivo della dirigenza Suning sarà quello di sfoltire la rosa, in modo da avere un tesoretto utile per i nuovi (grandi) acquisti.

Capitolo Cessione: atto 1 del mercato

Il primo passo sarà cedere alcuni giocatori e gestire le situazioni delicate. Da Ranocchia a Jovetić, passando per le cessioni di Perisić (vicino al Manchester United) e Murillo (chiesto dal Monaco). Manovra di primaria importanza per il futuro dell’Inter, cedere per far partire il mercato e soprattutto per liberare alcuni slot nella propria squadra (Perisić per Di María, Murillo per Rüdiger ecc).

De Rossi saltato: arrivano i fedelissimi Nainggolan e Rüdiger?

Sabatini è partito subito all’assalto di quei giocatori della Roma che lui stesso ha trattato a suo tempo. De Rossi era un nome, ma il capitano dei giallorossi ha deciso di continuare nella Capitale, con o senza Spalletti. Difficile l’arrivo di Manolas, o perlomeno la pista per il greco si è raffreddata, per la difesa si punta quindi a Rüdiger pronto a provare una nuova esperienza dopo i due anni di Roma. Si era mosso anche il Bayern Monaco per il classe ’93, ma la possibilità di seguire Spalletti (e Sabatini) sarebbe la priorità per il nazionale tedesco.

" Rüdiger? Calciatore magnifico. Qualcuno gli ha riso dietro all’inizio, mentre sappiamo che è diventato un giocatore molto importante. Viene all’Inter? Ora è troppo presto per dirlo, l’Inter ha tutto un mercato da fare, ma anche lui potrebbe essere un candidato. [Walter Sabatini al Corriere dello Sport] "

Poi c’è la pista Nainggolan, che l’Inter seguì già anni fa prima del passaggio del belga dal Cagliari alla Roma. Sarebbe uno dei pezzi pregiati del mercato nerazzurro anche se il classe ’88 ha una valutazione (quella fatta dalla Roma) superiore ai 50 milioni, considerano anche la concorrenza proveniente dall’estero, con il Chelsea di Conte ancora interessato.

Tutti gli obiettivi dell'Inter

Giocatore Da Scadenza Contratto Valutazione transfermarkt Radja NAINGGOLAN Roma 2020 40 milioni Kostas MANOLAS Roma 2019 28 milioni Antonio RÜDIGER Roma 2020 18 milioni Santos GERSON Roma 2021 9 milioni Andrea CONTI Atalanta 2021 6 milioni Henrique DALBERT Nizza 2021 5 milioni Corentin TOLISSO Lione 2020 18 milioni Grzegorz KRYCHOWIAK PSG 2021 28 milioni Ángel DI MARÍA PSG 2019 24 milioni Rodríguez JAMES Real Madrid 2020 50 milioni Federico BERNARDESCHI Fiorentina 2019 24 milioni Domenico BERARDI Sassuolo 2019 20 milioni

Sabatini lo vuole: anche Gerson nel mirino

Un altro giocatore che potrebbe arrivare dalla Roma è Gerson. Il brasiliano non ha giocato neanche una partita nel 2017, e questa ipotesi suona un po’ incongruente visto il legame mai sbocciato tra il giocatore e il tecnico toscano. Il motivo della sua esclusione? Il classe ’94 non avrebbe mai più giocato per volere della società, in segno di punizione per il suo mancato passaggio - a gennaio - al Lille. Sabatini creda ancora che sia un fenomeno pronto ad esplodere, e vuole dargli una seconda chance all’Inter.

Di María e James Rodríguez: sì, ma con quali soldi?

Da i giocatori provenienti dalla Roma, ai grandi nomi per riportare l’Inter ai fasti di un tempo. Da James Rodríguez ad Ángel Di María, i nomi sono importanti ma anche costosissimi. Ok che l’Inter - gestione Suning - ha promesso grandi investimenti, ma se quest’anno la società è costretta a dire addio a Perisić per sistemare il bilancio, cosa accadrà l’anno prossimo se dovesse arrivare uno tra Di María e James? Bisognerà cedere Icardi? Per ora restano nomi importanti, ma poco credibili, guardando le valutazioni dei rispettivi giocatori, che non saranno regalati da PSG e Real Madrid che tutto vogliono, tranne realizzare delle minusvalenze. In lizza c’è anche un certo Tolisso, già seguito da Juventus e Milan.

I giovani italiani? Ancora in corsa Bernardeschi. Si punta a Conti, Candreva out

Qualche mese fa, l’obiettivo dell’Inter era di diventare più ‘italiana’, andando ad acquistare giocatori giovani e italiani, con un possibile futuro in Nazionale. I nerazzurri non hanno dicerto perso questa volontà, ma alcune piste si sono raffreddate. Si allontana infatti Berardi, che potrebbe andare alla Roma seguendo Di Francesco, molto più fattibile l’operazione Bernardeschi anche se c’è la concorrenza della Juventus. Si cerca sempre di rinvigorire le fasce laterali, grande problema degli ultimi anni, ecco che spunta la pista Andrea Conti, accedendo un intenso derby di mercato con il Milan per il laterale di proprietà dell’Atalanta. Che fare però con Candreva? Lui è sì un giocatore della Nazionale, ma con Di María, James, Nainggolan e Bernardeschi non avrebbe più spazio in questa Inter…