Da Kessié a Pellegrini passando per Aubameyang: il punto sul mercato del Milan

Mentre i ragazzi di Montella continuano la corsa all’Europa League, sul fronte societario la nuova dirigenza, in particolar modo il ds Mirabelli, sta lavorando intensamente per costruire una squadra in vista della prossima stagione. Una importante novità riguarda il centrocampo, forse il reparto che subirà il maggior numero di modifiche: il dirigente rossonero, infatti, ha trovato l’accordo con Franck Yannick Kessié, centrocampista dell’Atalanta che in questa stagione si è messo in luce, attirando l’interesse di numerosi club europei.

L’ivoriano, classe 1996, aveva già trovato un accordo di massima con la Roma, ma il Milan negli ultimi giorni si è fortemente inserito nella trattativa offrendo al giocatore 1.9 milioni a stagione (mentre i giallorossi sono fermi a 1.1) e incassando il sì dell’agente e dello stesso Kessié, che avrebbe anche la certezza di un posto da titolare. All’ Atalanta andrà la stessa cifra offerta dalla Roma: 25 milioni che, grazie ai bonus, potrebbero salire a 28. A meno di intoppi, sempre possibili nel calciomercato, sarà proprio l’ivoriano il primo colpo a centrocampo del nuovo Milan.

Esultanza Lorenzo Pellegrini dopo il momentaneo 0-1 in Atalanta-Sassuolo, Serie A 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Questione attacco: la notizia che ha fatto sognare i tifosi rossoneri negli ultimi giorni è stata la presenza di Pierre-Emerick Aubameyang a Milano. L’attaccante del Borussia Dortmund torna spesso in Italia dato che la compagna ed i figli vivono a Gallarate (15 km da Milanello): il suo arrivo in rossonero, però, nonostante il forte interesse di Mirabelli e Montella, rimane difficile vista la folta concorrenza.