Da Manolas a Kessié: i 5 affari già pronti per il mercato estivo

I colpi mancati sono altri. Il Chelsea ha provato a prendere Antonio Candreva, ma l’Inter ha rifiutato 30 milioni di euro. Gerson, invece, sembrava destinato al Lille ma l’affare è saltato per lo sconforto della dirigenza della Roma che ha visto sfumare 18 milioni per un giocatore pagato poco meno di 19: un prestito fissato a 5 e un riscatto a 13, garantiti tra 18 mesi da un numero non elevato di presenze.

D’altro canto, ci sono società che si sono già portate avanti per giugno quando ci saranno tempi e disponibilità maggiori per rinforzare le rose. Questi giocatori non si possono considerare già venduti – le vie del mercato sono infinite – ma gli accordi per loro sono stati intavolati.

Kostas Manolas

L’Inter ha raggiunto l'intesa con Manolas. Da luglio Suning non avrà più le restrizioni imposte dal Fair Play Finanziario e sta pianificando il primo colpo da regalare al proprio allenatore in vista della prossima stagione. L’Inter ha offerto al difensore greco un contratto fino a giugno 2022 a 3,5 milioni netti a stagione più bonus legati alle presenze e ai risultati della squadra. Suning ha già dato l’ok per chiudere l’operazione e intavolerà una trattativa con la Roma per trovare l’accordo sul costo del cartellino. Sono pronti 45 milioni di euro per l’operazione.

Corentin Tolisso

Madama ha in mano Corentin Tolisso. Il centrocampista francese classe ’93 sarà, salvo clamorosi ripensamenti, il primo colpo della Juventus targata 2017-2018. Le cifre dell’affare: 40 milioni di euro, 10 in più di quelli che erano stati proposti dal Napoli lo scorso anno.

Franck Kessié

" Kessié ci ha messo in difficoltà quando lo abbiamo incontrato, se continuerà su questi livelli diventerà un grande calciatore "

L’investitura arriva direttamente da Radja Nainggolan. La Roma ha provato ad anticipare l'acquisto dell'ivoriano in questa sessione di mercato, ma l'idea è che i giallorossi convolino a nozze in estate. Venticinque milioni di euro la valutazione, tre di bonus, forse con una contropartita ancora da valutare (può essere Marchizza, ma è una variabile dipendente dai prossimi mesi). I due club paiono d'accordo, nonostante le smentite di rito e le parole di George Atangana, procuratore del calciatore, che vorrebbe un gioco al rialzo da un club estero.

Belotti - Torino-Atalanta - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Andrea Belotti

Mister 100 milioni di clausola sarà uno dei pezzi più pregiati del mercato estivo. Cairo si è tutelato in sede di rinnovo, ma se arriverà l’intera somma non potrà trattenere uno degli attaccanti più desiderati del pianeta calcio. Se dovesse continuare su questi livelli, laureandosi magari anche capocannoniere, Manchester United o Arsenal, che hanno più volte mandato i rispettivi osservatori a visionarlo da vicino, non faranno fatica a staccare l’assegno. Decisamente più azzardata la pista italiana (si parlava di Milan...) mentre quella cinese è destinata a tramontare definitivamente.

Diego Simeone, GenoaImago

Giovanni Simeone

Grande rivelazione di questa prima parte di stagione, Giovanni Simeone è stato interamente riscattato dal Genoa. Arrivato in estate dal River Plate, l’argentino in totale è costato al Grifone 5,1 milioni di euro. Il Cholito ha già segnato 10 gol, ha 21 anni ed è stato opzionato dal Milan. Il Diavolo è scattato in anticipo sulla concorrenza grazie anche agli ottimi rapporti tra Galliani e Preziosi. Un colpo da perfezionare, con i soldi dei cinesi, per un Simeone vestito di rossonero...