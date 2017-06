Da Marquinhos a Manolas: Roma regina delle plusvalenze, ma si vincerà mai lo Scudetto con Pallotta?

Dopo Salah, si avvicinano anche le cessioni di Manolas e Paredes. Dal punto di vista economico sono altre due operazioni perfette poiché lo Zenit pagherà una cifra vicino ai 65 milioni, bonus esclusi; considerando che Manolas venne pagato dalla Roma 13 milioni, mentre Paredes fu acquistato per una cifra intorno ai 6,25 milioni con un'operazione in sintonia con il Chievo. Plusvalenze importanti, soprattutto se contiamo anche quella di Salah che è stato ceduto per 42 milioni al Liverpool (con bonus la cifra potrebbe raggiungere i 50 milioni), a fronte dei 20 milioni spesi per acquistarlo dal Chelsea. Qui stiamo parlando però di cifre, di economia, non di operazioni dal punto di vista tecnico. Tutte queste uscite vanno, inevitabilmente, ad indebolire la squadra che avrà a disposizione Di Francesco, già priva del portiere Szczesny, non riscattato dai giallorossi. Vien da chiedersi, ma qual è il reale obiettivo di questa Roma? Ridurre il gap con la Juventus per provare a vincere lo Scudetto o semplicemente qualificarsi con costanza alla Champions League? Sia chiaro, è un modello vincente anche quello, dal punto di vista del bilancio, ma dall'arrivo di Pallotta in poi, la Roma non ha mai dato veramente l'impressione di voler vincere lo Scudetto.

Marquinhos: la prima vera grande plusvalenza di Pallotta

Appena arrivato Pallotta, venne ceduto Borini che fece una sola stagione in giallorosso. L'attaccante italiano finì al Liverpool per 13,3 milioni, ma il vero 'colpo' in uscita di Pallotta fu quello di Marquinhos nell'estate successiva. Dopo una sola stagione, il difensore brasiliano fu ceduto al PSG per 31,40 milioni. Una cifra importantissima, considerando che fu acquistato per 'soli' 5,70 milioni nell'estate precedente dal Corinthians. Non ci si aspettava, però, una cessione così veloce da parte della Roma, che sembrava volesse costruire una squadra competitiva attorno a questi giovani di belle speranze.

2013, Marquinhos, Roma, AP/LaPresseLaPresse

Lamela al Tottenham: qual è l'obiettivo della Roma?

Dopo Marquinhos, la Roma cedette un altro top player nella stessa estate. Ci fu l'addio a Lamela che, acquistato nel 2011, fu venduto al Tottenham Hotspur per 30 milioni. Un'operazione che fece molto piacere alla Roma, meno ai tifosi che sognavano in grande con l'argentino in campo. Quei soldi furono comunque spesi per Ljajić, che non riuscì ad essere all'altezza della situazione, mentre il Tottenham ebbe così semaforo verde per cedere Bale al Real Madrid.

Video - Tutti i trasferimenti record della storia del calcio 01:31

L'operazione più costosa di sempre (prima di Pogba allo United), concretizzata grazie al sì della Roma per Lamela... L'obiettivo è chiaro, la Roma è il nuovo Porto, il nuovo Benfica: acquistare per rivendere al triplo o al quadruplo. Per questo ci fu l'importante 'acquisto' di Walter Sabatini che qualche plusvalenza l'aveva già messa a segno ai tempi del Palermo, tra Abel Hernández, Ilicic, Kjaer e Pastore...

Video - Da Ilicic a Pastore, le migliori plusvalenze di Sabatini 01:47

Benatia al Bayern: altro pezzo della difesa che si stacca

L'addio di Marquinhos, permette comunque alla Roma di acquistare Benatia dall'Udinese. Un arrivo importante, che mette a tacere i malumori rispetto le cessioni dell'estate 2013. Quella di Marquinhos, a dire la verità, sembrava un'occasione che non si poteva rifiutare, e Benatia era il giusto investimento per essere competitivi ai livelli di Juventus e Napoli. Il risultato? Benatia farà una grande stagione, ma anche lui dura un solo anno in giallorosso, con il marocchino ceduto al Bayern nell'estate del 2014 per 28 milioni.

Mehdi Benatia Roma 2013 AP/LaPresseLaPresse

Da Romagnoli a Pjanić: vendere per non smantellare la squadra

Anche nell'estate del 2016 vanno via due pedine importantissime: Romagnoli e Pjanić. Il primo era andato in prestito per farsi le ossa alla Samp e fu acquistato dal Milan per 25 milioni (rossoneri che acquistarono contestualmente anche Bertolacci), mentre Pjanić fu un vero colpo al cuore visto che era parte centrale del progetto di Rudi Garcia prima e Spalletti poi. Si dirà che Pjanić abbia spinto per l'uscita di scena, per firmare con la Juventus, ma la Roma non ha battuto ciglio, potendosi intascare i 21 milioni della plusvalenza legata all'operazione del bosniaco.

La top 11 delle plusvalenze della Roma negli ultimi anni

Da Lamela e Marquinhos a Pjanic e Salah: tutte le maggiori e importanti plusvalenze della Roma. In 'squadra' anche Skorupski, vicino alla cessione a titolo definitivo

Salah, Manolas e Paredes addio: che Roma sarà quella di Di Francesco?

Le cessioni non finiscono. Anche nell'estate del 2017, la Roma perde tanto: Salah va il Liverpool per 42 milioni più bonus, a lasciare i giallorossi saranno anche Manolas e Paredes. Si dirà: ma queste cessioni sono per il fair play finanziario, si dirà; ma queste cessioni servono per trattenere giocatori come Nainggolan e Strootman, ma che futuro avrà così la Roma? Da ricordare anche la partenza di Szczesny, e non sono gli arrivi, o presunti tali, di Diego Alves, Berardi, Acerbi, Pellegrini, Defrel, Emerson Santos, Ghezzal e Karsdorp a darci l'impressione che questa Roma possa competere per lo Scudetto. Ogni estate è, quasi, la stessa storia, con plusvalenze milionarie per riportarsi in pari con il bilancio e mettersi qualcosa in tasca. Sabatini è stato un maestro in questi anni, nel corso di questa stagione è arrivato invece Monchi, riconosciuto a livello internazionale, come uno dei migliori ds per plusvalenze in tutto il Mondo. I conti cominciano a tornare...

Le plusvalenze della Roma da Pallotta ad oggi

Giocatore Acquistato a* Ceduto a* Plusvalenza Miralem Pjanić 11 milioni nel 2011 32 milioni nel 2016 +21 Marquinhos 5,7 milioni nel 2012 31,4 milioni nel 2013 +25,7 Érik Lamela 17 milioni nel 2011 30 milioni nel 2013 +13 Medhi Benatia 13,5 milioni nel 2013 28 milioni nel 2014 +14,5 Alessio Romagnoli vivaio 25 milioni nel 2016 +25 Andrea Bertolacci vivaio 20 milioni nel 2016 +20 Gervinho 8 milioni nel 2013 18 milioni nel 2016 +10 Fabio Borini 8,85 milioni nel 2011 13,3 milioni nel 2012 +4,45 Mapou Yanga-Mbiwa 8,61 milioni nel 2014 9,4 milioni nel 2015 +0,79 Dodô parametro zero nel 2012 9 milioni nel 2014 +9 Antonio Sanabria 6,2 milioni nel 2014 7,5 milioni nel 2016 +1,3 Tin Jedvaj 5 milioni nel 2013 7 milioni nel 2014 +2 totale plusvalenza +146,74 milioni

*dati transfermarkt

I tentativi di plusvalenze non andati a buon fine

Non sempre, però, la Roma è riuscita rivendere giovani di belle speranze a cifre importanti. Si ricordano negli anni, qualche operazione no da parte della Roma di Pallotta, cosa assolutamente normale visto i tanti tentativi fatti. Non andò benissimo con Nicolás López acquistato per un milione di dollari nel 2012, e ceduto per un milione di euro solo una stagione più tardi all'Udinese. Stesso discorso per Adem Ljajić, acquistato dalla Fiorentina per 11 milioni, preso per sostituire Lamela, ma dopo due stagioni molto discontinue finì in prestito all'Inter per poi essere ceduto al Torino per 8,5 milioni nel 2016 (con tanto di minusvalenza). La Roma ha cercato e trovato molti giovani, che non è riuscita però a valorizzare, tra questi ci sono Valmir Berisha (perso a 0 dopo averlo pagato 500 mila euro), Salih Uçan (due anni di prestito a 4,75 milioni), Tomás Vestenicky venduto a 100 mila euro, dopo averlo comprato per 300 mila nel 2014. Operazione così così anche quella di Rafael Tolói, che fu rispedito al San Paolo dopo solo sei mesi, mentre la peggiore che si ricorda è senz'altro quella di Iturbe: acquistato dal Verona per 24,5 milioni e vicino a lasciare la Roma con due anni di anticipo, con il giocatore che chiederebbe addirittura di rescindere il contratto per andare in Messico a costo 0.