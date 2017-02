Da Mexes a Berbatov, da Drogba a Cassano: i 50 svincolati più interessanti per le squadre italiane

Finto il mercato c’è tutta una serie di giocatori ancora rimasti senza squadra, gli svincolati. Non sono pochi, alcuni hanno profili di spicco, altri hanno ancora qualcosa da dare al calcio e perché no al nostro campionato. C'è tempo fino al 28 Febbraio per sfogliare questo catalogo e completare la propria rosa, laddove non si è riuscito a fare nel mercato di riparazione. C'è ancora qualche offerta in giro?

La regola

Il termine massimo per tesserare giocatori attualmente svincolati è fissato per martedì 28 Febbraio, per tutti quei calciatori che sono senza contratto dal 1° luglio 2016. Per i giocatori, invece, svincolati da un periodo antecedente al 30 Giugno 2016, il termine massimo per un nuovo tesseramento è fissato per venerdì 31 marzo.

I 5 nomi più caldi:

Philippe Mexès

Dopo 8 mesi di pausa è pronto a rientrare alla carica Mexès. Il difensore francese, che a giugno ha salutato il Milan, non vede l'ora di ritornare a combattere sui campi di Serie A. Chi può essere la pretendente? A settembre ci provarono Inter e Fiorentina ma senza successo, ora la Viola può fare un altro tentativo visto l'infortunio di Gonzalo Rodríguez.

Philippe Mexès sous le maillot de l'AC Milan - 2015AFP

Didier Drogba

Lasciata la MLS, Didier Drogba è alla ricerca di un'altra avventura. Dopo aver fallito il ritorno a Marsiglia (i tifosi non lo hanno voluto al contrario di Payet) e il passaggio al Corinthians, l'ivoriano è in dubbio se tornare in Cina o provare qualcosa di diverso. Tante squadre, in realtà, cercano un attaccante che sappia fare la differenza: Drogba ha ormai 38 anni, ma uno come lui non perde mai il vizio. Il Crotone ci poteva provare dopo tutti i no subiti per l'attacco...

Video - Top 5 : Drogba's goal 01:58

Maicon

Dopo l'esperienza alla Roma, anche Maicon è alla ricerca di un nuovo impiego. Per alcune settimane, il brasiliano ha continuato ad allenarsi a Trigoria ma è improbabile che ci possa essere un suo ritorno in giallorosso. Qualche squadra ha bisogno di un terzino? Beh, la Juventus non ha sostituito Dani Alves infortunato... L'ex Inter, comunque, spera in un futuro in MLS.

2015-16 AS Roma, Maicon (LaPresse)LaPresse

Antonio Cassano

Finalmente si è chiusa la telenovela con la Sampdoria dopo aver passato gli ultimi 5 mesi fuori rosa. Niente Cina per il Pibe de Bari, lo ha promesso, lui vuole ancora giocare a calcio. La Virtus Entella aspetta un suo cenno, il Bari sperava in un suo ritorno, anche il Crotone ci aveva provato all'ultimo minuto. Di tempo per trovare una squadra ce n'è e Cassano vuole pensarci bene, questa volta, prima di firmare un nuovo contratto.

Antonio Cassano Genoa Sampdoria 2016LaPresse

Dimitar Berbatov

Ultima chance per il bulgaro che ai tempi di Tottenham e Manchester United era un signor attaccante. L'ex Monaco ha ancora qualcosa da dire? L'ultima esperienza in Grecia non è andata tanto bene, ma in Ligue 1 aveva portato a casa una bella media gol nel Monaco di Claudio Ranieri prima e di Jardim poi. Può interessare a qualche squadra che ha bisogno di gol importanti per la salvezza?

Dimitar Berbatov im Trikot seines letzten Arbeitgebers - Zieht es ihn wieder nach England?Imago

Ecco la lista dei 50 svincolati disponibili:

Philippe Mexès (difensore) - svincolato dal 1° Luglio 2016

(difensore) - svincolato dal 1° Luglio 2016 Antonio Cassano (attaccante) - svincolato dal 24 Gennaio 2017

(attaccante) - svincolato dal 24 Gennaio 2017 Douglas Maicon (difensore) - svincolato dal 1° Luglio 2016

(difensore) - svincolato dal 1° Luglio 2016 Martín Cáceres (difensore) - svincolato dal 1° Luglio 2016

(difensore) - svincolato dal 1° Luglio 2016 Gaúcho Ronaldinho (attaccante) - svincolato dal 29 Settembre 2015

(attaccante) - svincolato dal 29 Settembre 2015 Frank Lampard (centrocampista) - svincolato dal 1° Gennaio 2017

(centrocampista) - svincolato dal 1° Gennaio 2017 Didier Drogba (attaccante) - svincolato dal 1° Gennaio 2017

(attaccante) - svincolato dal 1° Gennaio 2017 Julio Baptista (attaccante) - svincolato dal 1° Gennaio 2017

(attaccante) - svincolato dal 1° Gennaio 2017 Lorik Cana (difensore) - svincolato dal 30 Agosto 2016

(difensore) - svincolato dal 30 Agosto 2016 György Garics (difensore) - svincolato dal 30 Agosto 2016

(difensore) - svincolato dal 30 Agosto 2016 Raul Meireles (centrocampista) - svincolato dal 1° Luglio 2016

(centrocampista) - svincolato dal 1° Luglio 2016 Marouane Chamakh (attaccante) - svincolato dal 1° Gennaio 2017

(attaccante) - svincolato dal 1° Gennaio 2017 Dimitar Berbatov (attaccante) - svincolato dal 1° Luglio 2016

(attaccante) - svincolato dal 1° Luglio 2016 Carlton Cole (attaccante) - svincolato dal 19 Ottobre 2016

(attaccante) - svincolato dal 19 Ottobre 2016 Fernando Tissone (centrocampista) - svincolato dal 1° Luglio 2016

(centrocampista) - svincolato dal 1° Luglio 2016 Giovanni Pasquale (difensore) - svincolato dal 1° Luglio 2016

(difensore) - svincolato dal 1° Luglio 2016 Marco Amelia (portiere) - svincolato dall'8 Luglio 2016

(portiere) - svincolato dall'8 Luglio 2016 Davide Bassi (portiere) - svincolato dal 19 Gennaio 2107

(portiere) - svincolato dal 19 Gennaio 2107 Vlada Avramov (portiere) - svincolato dal 1° Gennaio 2016

(portiere) - svincolato dal 1° Gennaio 2016 Kévin Constant (difensore) - svincolato dal 1° Luglio 2016

(difensore) - svincolato dal 1° Luglio 2016 Royston Drenthe (difensore) - svincolato dal 1° Luglio 2016

(difensore) - svincolato dal 1° Luglio 2016 Bosko Janković (difensore) - svincolato dal 30 Agosto 2016

(difensore) - svincolato dal 30 Agosto 2016 da Silva Eduardo (attaccante) - svincolato dal 1° Gennaio 2017

(attaccante) - svincolato dal 1° Gennaio 2017 Cristian Rodríguez (centrocampista) - svincolato dal 18 Gennaio 2017

(centrocampista) - svincolato dal 18 Gennaio 2017 Kieran Richardson (difensore) - svincolato dal 1° Gennaio 2017

(difensore) - svincolato dal 1° Gennaio 2017 Robbie Keane (attaccante) - svincolato dal 1° Gennaio 2017

(attaccante) - svincolato dal 1° Gennaio 2017 Oleg Gusev (attaccante) - svincolato dal 1° Gennaio 2017

(attaccante) - svincolato dal 1° Gennaio 2017 Christopher Samba (difensore) - svincolato dal 20 Gennaio 2017

(difensore) - svincolato dal 20 Gennaio 2017 Dennis Oliech (attaccante) - svincolato dal 1° Luglio 2015

(attaccante) - svincolato dal 1° Luglio 2015 Samba Diakité (centrocampista) - svincolato dal 1° Luglio 2016

(centrocampista) - svincolato dal 1° Luglio 2016 Bojan Jokić (difensore) - svincolato dal 2 Gennaio 2017

(difensore) - svincolato dal 2 Gennaio 2017 Michael Essien (centrocampista) - svincolato dal 20 Settembre 2016

(centrocampista) - svincolato dal 20 Settembre 2016 Luis Fabiano (attaccante) - svincolato dal 1° Gennaio 2017

(attaccante) - svincolato dal 1° Gennaio 2017 Papa Gueye (difensore) - svincolato dal 1° Gennaio 2017

(difensore) - svincolato dal 1° Gennaio 2017 Kevin Kurányi (attaccante) - svincolato dal 1° Luglio 2016

(attaccante) - svincolato dal 1° Luglio 2016 Momo Sissoko (centrocampista) - svincolato dal 1° Gennaio 2017

(centrocampista) - svincolato dal 1° Gennaio 2017 Henok Goitom (attaccante) - svincolato dal 1° Gennaio 2017

(attaccante) - svincolato dal 1° Gennaio 2017 Nigel Reo-Coker (centrocampista) - svincolato dal 22 Gennaio 2016

(centrocampista) - svincolato dal 22 Gennaio 2016 Víctor Montaño (attaccante) - svincolato dal 1° Gennaio 2017

(attaccante) - svincolato dal 1° Gennaio 2017 Dwight Tiendalli (difensore) - svincolato dal 1° Settembre 2015

(difensore) - svincolato dal 1° Settembre 2015 Wilson Palacios (centrocampista) - svincolato dal 1° Dicembre 2016

(centrocampista) - svincolato dal 1° Dicembre 2016 Granddi N'Goyi (centrocampista) - svincolato dal 9 Agosto 2016

(centrocampista) - svincolato dal 9 Agosto 2016 Yannick Djaló (attaccante) - svincolato dal 1° Gennaio 2017

(attaccante) - svincolato dal 1° Gennaio 2017 Kamel Ghilas (attaccante) - svincolato dal 1° Luglio 2016

(attaccante) - svincolato dal 1° Luglio 2016 Mahamane Traoré (centrocampista) - svincolato dal 1° Luglio 2016

(centrocampista) - svincolato dal 1° Luglio 2016 Rui Sampaio (centrocampista) - svincolato dal 1° Luglio 2016

(centrocampista) - svincolato dal 1° Luglio 2016 Jem Karacan (centrocampista) - svincolato dal 6 Gennaio 2017

(centrocampista) - svincolato dal 6 Gennaio 2017 Ignacio Fideleff (difensore) - svincolato dal 1° Luglio 2016

(difensore) - svincolato dal 1° Luglio 2016 Yassine Jebbour (difensore) - svincolato dal 29 Luglio 2016

(difensore) - svincolato dal 29 Luglio 2016 Ibrahim Sissoko (attaccante) - svincolato dal 27 Settembre 2016