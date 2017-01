Da Pjaca a Kondogbia: i giocatori in cerca di rilancio nel 2017

Il campo l’hanno visto poco perché sono stati a lungo infortunati, in certi casi perché i loro allenatori li hanno esclusi preferendo altri o magari hanno giocato, ma hanno accumulato insufficienze a raffica. Sono i giocatori in cerca di riscatto in questo 2017. Ne abbiamo selezionati alcuni.

Juventus

Partiamo dalla capolista Juventus. Marko Pjaca è costato 23 milioni a Madama che sognava un tridente da sogno con Higuain e Dybala. Invece, a causa degli infortuni è tornato molto utile il caro vecchio Mario Mandzukic. Il giovane croato non ha più visto il campo dal 2 ottobre scorso a Empoli: 76 minuti totali e nessun gol, ma solo guai fisici. Ora è tornato e Allegri, almeno a parole, scommette su di lui.

Roma e Napoli

Nella Roma i due innesti costati di più nella scorsa sessione di mercato sono stati Gerson e Bruno Peres, rispettivamente pagati 17 e 14,5 milioni di euro. Il primo non ha quasi mai giocato, il secondo sì (15 presenze) ma è incappato in prestazioni mediocri, a volte perché adattato fuori ruolo. Nel Napoli ci sono svariati casi: Rog, Maksimovic e Tonelli non sono mai entrati stabilmente nelle (poche) rotazioni di Sarri. L'ex Dinamo Zagabria è costato 13,5 milioni, l’ex Torino 20 e l’ex Empoli 10. Non proprio bruscolini. Tra i partenopei c’è anche Gabbiadini che, nonostante l’infortunio di Milik, non è mai riuscito a caricarsi la squadra sulle spalle. Limiti di personalità, ma non solo tanto che il tridente dei “piccoletti” è stato il più affidabile. All’orizzonte c’è un nuovo competitor da affrontare: Pavoletti.

Lazio e Milan

Nella Lazio abbiamo tre desaparecidos: Moritz Leitner (13 minuti in 2 partite), Jordan Lukaku (299 minuti), Ricardo Kishna (146 minuti). Tre giovani di cui non si hanno tracce. Nel Milan la delusione è stata Niang che, dopo un inizio promettente, si è smarrito. Il punto più basso sono stati i due rigori falliti consecutivamente contro Crotone e Roma: il secondo è costato punti alla squadra e il posto a lui. Mario Pasalic, invece, era reduce da un avvio contraddistinto da panchine o mancate convocazioni. Ora, con 7 presenze e 1 gol, sembra aver già iniziato la fase di rilancio.

Inter

Nell’Inter ci si attendeva la stagione della riscossa di Kondogbia. Con de Boer non c’è stato feeling e la sostituzione dopo 28 minuti contro il Bologna resterà uno smacco. Il francese ha disputato una buona prova contro la Lazio prima di Natale, ma è ancora lunga la strada per la redenzione. Gabigol, a differenza del compagno, non ha mai avuto una vera chance per mettersi in mostra. Chissà che il gol in amichevole non possa indurre Pioli a dargli una possibilità alla ripresa del campionato.

Fiorentina

Per chiudere il cerchio delle sette “sorellastre” non resta che la Fiorentina. Tello non è ancora esploso: 21 presenze tra Serie A ed Europa League e nessun gol. Ilicic era “mister affidabilità” dal dischetto, ma quest’anno è lontano anni luce dal rendimento della scorsa stagione (15 gol e 4 assist, di cui 7 rigori trasformati su 7). Ora la sua discontinuità è diventata un problema anche dagli 11 metri (2 errori su 3). Infine, c’è Gonzalo Rodriguez: il capitano è in scadenza e potrebbe partire già a gennaio. L’argentino non è più sui livelli delle passate stagioni ma i tifosi viola non potranno che conservare un buon ricordo di lui, ovunque condurranno le vie del mercato.