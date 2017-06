Da Salah a Manolas, i big vanno via: a Roma si respira aria di smantellamento

Con l'imminente addio di Manolas, resta qualche dubbio sul vero e reale obiettivo della Roma nella prossima stagione. Salah al Liverpool, il difensore greco allo Zenit, e poi? Il tifoso romanista, ma anche gli addetti ai lavori, percepisce una sorta di smantellamento della squadra che fu di Spalletti, con diversi altri casi ora da chiarire. Non è improbabile, vedere infatti, altre cessioni illustri e le pretendenti sono tantissime per i vari Nainggolan, Strootman, Paredes, Rüdiger e anche Džeko.

Manolas allo Zenit: è fatta per 30 milioni

Monchi in missione, per dire sì all'offerta dello Zenit che strapperà ai giallorossi Manolas. Il difensore greco costerà 30 milioni più bonus e firmerà con i russi un contratto di tre anni a 4 milioni. Roberto Mancini, però, non si ferma solo a Manolas e ha chiesto al suo club uno sforzo anche per Paredes, centrocampista argentino che negli ultimi mesi era stato seguito anche dalla Juventus. Per ora, dice Monchi, non si effettueranno altre cessioni illustri, ma per Manolas l'addio è vicinissimo.

Salah al Liverpool, oggi le visite mediche

Già definita, ancor prima di Manolas, la situazione Salah. Il giocatore egiziano è già a Londra da qualche giorno per limare gli ultimi dettagli della sua nuova avventura con il Liverpool e per sottoporsi alle visite mediche di rito. Buona plusvalenza, comunque, per la Roma, che cederà il giocatore a 40 milioni, a fronte dei 20 spesi (5 di prestito + 15 per il riscatto) per l'acquisto del classe '92 dal Chelsea. 40 milioni che la Roma reinvestirà per l'acquisto di Berardi dal Sassuolo.

E Rüdiger? L'Inter lo aspetta

Con Manolas via dalla Roma, sarà difficile, quasi impossibile, vedere una partenza anche di Rüdiger. Monchi è stato chiaro, il giocatore tedesco è quasi incedibile, ma se arrivasse l'offerta giusta? L'Inter, almeno sulla carta, ha idea di fare un grande mercato e proverà fino alla fine di strappare l'ex Stoccarda alla Roma, visto la grande stima che ripongono sul classe '93 sia l'allenatore Spalletti che il ds Sabatini, che lo aveva portato in prima persona in Serie A. La Roma intanto ha già delle alternative per il reparto difensivo, oltre al neo acquisto Héctor Moreno, si punta forte su Acerbi dal Sassuolo (dopo il no al Galatasaray) e su Emerson Santos del Botafogo.

Rüdiger - Australia-Germany - FIFA Confederation Cup 2017 - Getty ImagesGetty Images

Nainggolan, Strootman o Paredes: un centrocampista può partire

A questo punto, vien da pensare... Ma con questo smantellamento potrà partire anche un centrocampista? Le pretendenti non mancano per i vari Nainggolan, Strootman e Paredes. Per l'argentino, lo abbiamo già detto, ci sono le avances di Zenit e Juventus, mentre per Strootman c'era stato tempo fa un sondaggio dell'Inter. L'olandese ha una clausola rescissoria di 45 milioni, non impossibile per i nerazzurri o per altri club (vedi lo United). Più difficile vedere l'addio di Nainggolan che in questi giorni discuterà il rinnovo con la Roma, ma il belga, avvertendo aria di smantellamento, potrebbe anche lui decidere di partire. C'è il Chelsea di Antonio Conte, ma per prendere il classe '88 serviranno almeno 60 milioni.

Džeko vuole restare ma...

Anche Džeko era entrato nel mirino di diversi club dopo l'addio di Spalletti, dal Milan che cercava (e cerca) un '9' da affiancare ad André Silva, allo stesso Zenit di Mancini che aveva allenato il bosniaco ai tempi del Manchester City. È stato lo stesso classe '86 a smentire tutte le voci che lo volevano via dalla Roma, lui ha un contratto fino al 2020 e difficilmente i giallorossi lo faranno partire con tanta facilità. Questo qualche settimana fa... Ora, di questo passo, ci viene però qualche dubbio.