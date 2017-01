Da Santon a Veloso: ecco cosa attendersi nelle ultime 48 ore di mercato

Milan, ecco Ocampos

Dopo Deulofeu, ecco l'ex Monaco e Marsiglia, ancora di proprietà dell'OM ma dal 2015 al Genoa. Arriva in prestito oneroso (mezzo milione di euro) fino a giugno: innesto a cui il Milan ha pensato nelle ore della cessione di Niang al Watford, e che andrà a colmare la lacuna di un reparto che ha perso per infortunio anche Bonaventura. Dopo le visite mediche iniziate in mattinata, arriverà la firma.

Paredes-Juventus, trattativa calda

Dopo Pjanic, Leandro Paredes. Con buona pace del tifo giallorosso. Trattativa calda, nonostante le smentite del dg Baldissoni: la Juventus avrebbe offerto 20 milioni complessivi per avere l'argentino in prestito con diritto di riscatto. "Io non ho chiesto la sua cessione, ma a volte ci sono certe dinamiche di mercato...", ha glissato Spalletti, confermando indirettamente che l'ex empolese potrebbe lasciare entro le 23 di domani sera. La Roma si è già cautelata in mezzo al campo prendendo Grenier, pensa a Baselli e Donsah e vuole bloccare Kessié per giugno.

Ancora Milan-Genoa?

La bomba è stata lanciata sabato pomeriggio da 'Premium Sport': dopo Ocampos, il Milan e il Genoa starebbero chiudendo anche per Miguel Veloso. Fin qui, nessuna conferma né dal ds Maiorino né da Montella, che ieri ha detto: "Ho già 9 centrocampisti, non me ne serve un altro". Ma il portoghese rimane un possibile colpo last minute in caso di arrivo a Genova di Hernanes.

Gabbiadini al Southampton

De Laurentiis non è ancora convinto dell'offerta del Southampton, che ha offerto 18 milioni più bonus al Napoli, ma la permanenza a Napoli dell'ex doriano un'ipotesi praticamente impossibile. Come dimostra, peraltro, anche il fatto che ieri sera Sarri non abbia pensato a lui durante la gara pareggiata col Palermo. Dalla Francia riportano un interesse del Marsiglia, rispedito al mittente dal club azzurro, che non accetta il prestito. Nelle ultime 48 ore la trattativa con gli inglesi è destinata a sbloccarsi.

Manolo GabbiadiniAFP

Gerson, è finita

Finisce qui l'avventura italiana di Gerson. Un flop senza se e senza ma, solo parzialmente giustificato dalla giovane età. Il brasiliano della Roma diventerà nelle prossime ore un giocatore del Lilla, con il quale effettuerà già oggi le visite mediche. Operazione conclusa in prestito con diritto di riscatto: ai giallorossi circa 18 milioni complessivi.

Effetto domino Samp-Crotone-Genoa

Paloschi alla Sampdoria, che cede Budimir al Crotone, che rimanda Palladino al Genoa (in cambio di Ninkovic e Gakpé), che in questo modo sopperisce alla partenza di Ocampos. Sembra una filastrocca, è l'effetto domino pronto a concretizzarsi nelle prossime ore. Parte tutto dall'attaccante dell'Atalanta, che dovrebbe diventare il nuovo rinforzo offensivo a disposizione di Giampaolo. Nonostante il possibile inserimento della Fiorentina.

Raffaele Palladino Crotone Pescara 2016LaPresse

Dove va Santon?

13 minuti: tanto ha giocato l'ex Newcastle nel 2017. Proprio lui, più dei vari Ranocchia e Nagatomo, sembra destinato a lasciare l'Inter nelle ultime 48 ore di mercato. Sampdoria e Sassuolo ci hanno provato nelle ultime settimane, ora è il turno della Fiorentina. Sousa cerca un altro difensore e proprio il nerazzurro, oltre all'ex juventino Caceres, è in piena corsa.

Cerci bloccato

Niente Lazio, niente Bologna. "Prigioniero" da mesi dell'Atletico Madrid, l'ex rossonero cerca squadra dopo aver mancato l'approdo in Emilia la scorsa estate. I Colchoneros non sono disposti a cederlo a qualsiasi cifra, e così anche la pista Pescara - sorta nelle ultime ore - sembra difficilmente percorribile. Si profila una permanenza a Madrid? Il mancino spera di no e incrocia le dita.

Alessio CerciLaPresse

Tutti su Quaison

Ieri è sceso in campo con il Palermo, ma potrebbe essere stata la sua ultima comparsata in rosanero. Su Robin Quaison c'è mezza Europa: la Sampdoria sembrava a un passo, l'ipotesi Juventus (con successivo prestito a Empoli) stava prendendo sempre più consistenza, ma alla fine a spuntarla dovrebbe essere il Mainz.