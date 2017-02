Da Witsel a Cerci: i 5 colpi falliti del mercato di gennaio

Il mercato di gennaio, si sa, è sempre un'incognita. A volte si hanno le idee poco chiare su dove intervenire, a volte non si vuole fare un favore ad una squadra rivale, a volte c'è solo poco tempo per agire. Sono state tante le squadre 'fermate' in questa sessione invernale e tanti i colpi falliti. Eccone alcuni...

Witsel-Juventus: un affare che sembrava (già) fatto

Dopo il clamoroso stop della trattativa in estate, Juventus e Witsel si erano dati appuntamento per il mese di gennaio. Il belga fremeva per venire in bianconero, diceva di volere solo quei colori, fino a quando non è arrivato in tackle scivolato Fabio Cannavaro con il suo Tianjin Quanjian: 20 milioni allo Zenit e ingaggio super al classe '89 con la Juventus che è rimasta così con un pugno di mosche in mano e senza centrocampista.

Secondo noi: Witsel sarebbe stato un giocatore perfetto per la Juventus. Il belga non è Xavi ma resta un centrocampista di qualità, con una certa esperienza, e sarebbe calzato a pennello nel 4-2-3-1 varato ora da Allegri, senza dimenticare che sarebbe stato disponibile in Champions.

witselEurosport

Paloschi ha aspettato fino all'ultimo: niente Samp, resta all'Atalanta

Chiuso da Petagna, Paloschi ha cercato invano di trovare una nuova sistemazione nel mercato invernale. Prima ci ha provato il Chievo (che però chiedeva solo il prestito) poi è stata la volta di Palermo, Fiorentina, Sassuolo, Crotone e Sampdoria. Insomma, tutte cercavano l'ex attaccante del Milan ma l'Atalanta ha detto di no a tutte le offerte poiché nessuna sfiorava i 6 milioni spesi dagli orobici, in estate, per prelevarlo dallo Swansea City. Ci ha provato fino all'ultimo Ferrero per portarlo alla Samp, ma l'Atalanta ha fatto finta di non sentire.

Secondo noi: Pare proprio che il rapporto tra Paloschi e Gasperini non sia dei migliori. Ora l'attaccante classe '90 è costretto a rimanere a Bergamo dove faticherà a trovare posto nel collaudato sistema dell'Atalanta di questa stagione. Del resto gli orobici non volevano e potevano svendere un giocatore pagato 6 milioni...

Alberto Paloschi Chievo 2014 AP/LaPresseLaPresse

Cerci-Bologna: ingaggio troppo basso, resta all'Atlético

Sembra fatta per il passaggio, ad inizio gennaio, di Cerci al Bologna. Era arrivato l'accordo tra i felsinei e l'Atlético Madrid, fin quando è stato lo stesso giocatore a stoppare il tutto a causa di un ingaggio troppo basso. Ci ha provato anche la Lazio, ma anche i biancocelesti hanno avuto buca a causa delle pretese economiche dell'attaccante. Il risultato? Cerci ha poi cercato invano di proporsi a Granada e Celta Vigo, col risultato di restare all'Atlético Madrid fino alla fine della stagione.

Secondo noi: No al Bologna, no alla Lazio a causa dell'ingaggio? Ora rischia di rimanere ai margini fino al resto della stagione. Troppo tardi la mossa di cercare il prestito in Spagna all'ultima giornata utile di mercato. Cerci riuscirà a ri-vedere il campo da qui a giugno?

Alessio Cerci Milan Verona 2015 LaPresseLaPresse

Crotone senza punte: chiesto Moise Kean alla Juventus

Dopo i no per Budimir, Paloschi e Ciano, il Crotone si è fiondata su Moise Kean, il giovanissimo attaccante della Juventus. Un'operazione allettante anche per i bianconeri, ma questa volta a dire di no è stato lo stesso Mino Raiola che ha pensato prima al giocatore e ha preferito tenerlo fuori dalle responsabilità di una squadra che cerca di non retrocedere: “Conosciamo bene la Juventus. Sta bene, penso che non ci saranno problemi. Non serve andare altrove, qui stiamo bene”.

Secondo noi: Non sarebbe stata una cattiva idea il prestito di Moise Kean al Crotone, più che altro per provarlo in un altro contesto al di fuori della Juventus. Dopodiché il classe 2000 è ancora molto giovane e non gli farà di certo male continuare il suo apprendistato nella squadra Primavera. I calabresi, però, dovevano cercare di muoversi prima sul mercato...

Video - Moise Kean: il primo dei "Millennials", futuro della Juventus 01:02

La Lazio avrebbe potuto battere un colpo: il brasiliano Walace

Non c'erano grandi pretese per questa sessione di mercato con la Lazio che aveva però le idee chiare su come agire per completare la rosa. Uno degli obiettivi più importanti dei biancocelesti era il brasiliano Walace, in forza al Grêmio. Il classe '95, già nel giro della Nazionale maggiore, sembrava aver già trovato l'accordo con la Lazio che cercava però lo sconto dal club di Porto Alegre: il risultato? A 'scippare' il giocatore ci ha pensato l'Amburgo che con un rilancio di 200 mila euro ha strappato uno dei migliori prospetti del calcio internazionale.

Walace Max Meyer - Brazil-Germany - Olympics Games 2016 - LaPresse/EFEEurosport

Secondo noi: Mercato pessimo quello della Lazio. I bianconcelesti infatti sono stati gli unici a non mettere a segno neanche un colpo in entrata. Il brasiliano Walace sarebbe stato perfetto per il centrocampo della Lazio, sarebbe stato - inoltre - un valido sostituto di Biglia, in caso di futura partenza dell'argentino.