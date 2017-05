Dal derby al Milan, il problema resta sempre la Roma (e Totti)

E cioè: quale reazione dopo la bambola nel derby? In sintesi: due gol di Dzeko, due pali di Perotti e Nainggolan in un tempo. Poi, il destro a giro di El Shaarawy e il rigore di De Rossi a schiacciare la cicca di Pasalic. Come se con la Lazio avesse giocato e perso un’altra squadra, non questa. Padrona fin dalle scaramucce introduttive, sia nella versione di possesso sia nel ricorso al contropiede, agevolato dai lampi del bosniaco.

Tanto per rendere l’idea: Vangioni su Salah. Serve altro? D’accordo, il Milan di Montella non è la Lazio, e per questo è stato in partita solo quando l’avversario gliel’ha concesso. Proprio un povero Diavolo. Ignoro se e come la sconfitta dell’Inter e il pareggio della Fiorentina possano averne condizionato l’approccio. Milan 59, Inter e Fiorentina 56: mancano tre partite, e il sesto posto con vista Europa League continua a essere lì, fastidioso monumento allo spreco.

Se a «questo» Milan togliete le bollicine di Deulofeu e Suso, altro non restano che i riflessi di Donnaruma e i corpo a corpo di Lapadula. Spalletti, lui, aveva preferito Perotti a El Shaarawy. Buona idea. L’argentino ha torturato De Sciglio e chiunque gli capitasse a portata di dribbling. La Roma non è sempre la Roma di San Siro - concentrata, disinvolta - perché spesso si attorciglia attorno alle pressioni e alle depressioni dell’ambiente. Sette sconfitte e le eliminazioni nei preliminari di Champions (Porto), negli ottavi di Europa League (Lione) e nelle semifinali di Coppa Italia (Lazio) ribadiscono come e quanto gli alti e bassi - di gioco e di carattere - abbiano preso in ostaggio la stagione, portandola a una serie di risultati che non rispecchiano fino in fondo le ambizioni e le risorse della società.

La Roma ha il secondo attacco dietro il Napoli e la seconda difesa dietro la Juventus. Dzeko ha staccato Belotti e, con 27 gol, è il capocannoniere. Domenica sera all’Olimpico si presenta la Juventus. Sette punti di differenza: penso che per lo scudetto ci sia poco da fare, anche in caso di vittoria, obiettivo complicato al di là degli impegni che assillano la capolista. Viceversa, tiene banco il braccio di ferro con il Napoli per la piazza d’onore, che significa Champions diretta e una vagonata di milioni.

E il Milan cinese? Al nono k.o. non può che vivere alla giornata. E’ crollato nel girone di ritorno, eppure nei confronti diretti rimane in vantaggio sulla Fiorentina e alla pari con l’Inter. Il calendario del prossimo weekend propone, sabato, Fiorentina-Lazio e Atalanta-Milan; domenica, Inter-Sassuolo. Il migliore, ieri sera, è stato Donnarumma. Un bel segnale, sì, ma soprattutto per Raiola.

Postilla. Mi è spiaciuto per Francesco Totti. Un ritiro così lungo è «colpa» della società. Punto e a capo: al posto di Spalletti, gli avrei offerto l’ultima volta a San Siro. Non sarebbe stata una mancia. Sarebbe stato un atto d’amore e d’onore. Invece Bruno Peres.