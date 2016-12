Dall'Inghilterra: Allegri vuole l'Arsenal, contatti per il dopo-Wenger

Massimiliano Allegri in Premier League, precisamente all'Arsenal. E' questo lo scenario delineato dal 'The Sun' secondo cui l'allenatore della Juventus sarebbe intenzionato a prendere il posto di Arsene Wenger, destinato ad andar via in estate dopo 20 anni ai Gunners, per costruire un nuovo ciclo. Il quotidiano britannico spiega che "il difficile rapporto con la stampa italiana" spingerà l'allenatore toscano "quasi certamente" a lasciare la panchina bianconera, al punto che ci sarebbero già stati dei contatti tra l'agente e il club londinese.

Allegri non è però l'unico pretendente per la panchina dell'Arsenal. Il club avrebbe avuto dei contatti anche con il tecnico del Lipsia, rivelazione in Bundesliga, Ralph Hasenhuttl, e starebbe sondando anche il manager del Bournemouth Eddie Howe. Sullo sfondo infine rimangono sempre i nomi di Dennis Bergkamp e Diego Simeone.