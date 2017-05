Dalla Spagna: Inter, prima offerta al Real Madrid per James Rodriguez

Sirene in arrivo dall'Italia per James Rodriguez. Il colombiano del Real Madrid è nella lista dei desideri dell'Inter, attesa da una vera rifondazione dopo la deludente stagione. Rodriguez, giocatore che non gode della fiducia di Zinedine Zidane, è un 'pallino' di Suning, che già in passato aveva provato ad ingaggiarlo. Secondo 'As', il club nerazzurro ha presentato un'offerta di 42 milioni di euro, giudicata però insufficiente dai dirigenti Blancos. Il colombiano, del resto, arrivò nel 2014 al Bernabeu per 80 milioni dal Monaco.

L'Inter tuttavia è fiduciosa: l'impressione è che si possa arrivare ad un accordo, anche se c'è da battere la concorrenza del Manchester United che può garantire al giocatore la partecipazione alla prossima Champions League.

Un altro giocatore che potrebbe trasferirsi presto da Madrid a Milano è Pepe: il centrale portoghese sarà libero dal 30 giugno e non rinnoverà il contratto con il Real. Sia Rodriguez che Pepe, peraltro, sono rappresentati dallo stesso agente, il potente Jorge Mendes: l'arrivo del colombiano a Milano favorirebbe quello del difensore.