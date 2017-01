Dalla Spagna: Real Madrid su Dybala, Florentino Perez ha l'ok del giocatore

Il Real Madrid fa sul serio per Paulo Dybala. Secondo quanto riporta il 'Mundo Deportivo' il presidente dei 'blancos' Florentino Perez avrebbe strappato il 'sì' dell'attaccante della Juventus per un trasferimento in Spagna. La 'Joya' infatti non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo con il club bianconero e nell'ultima dichiarazione rilasciata ha preso tempo ("non ho ancora firmato nulla, vedremo cosa succederà").

La proposta della Juve prevede un rinnovo fino al 2021 (il contratto è in scadenza nel 2020) con ingaggio da 5,5 milioni, ben lontano però dai 7,5 milioni di Gonzalo Higuain, il calciatore bianconero più pagato. L'interesse del Real Madrid ha subito un'accelerata appena il Tas ha ridotto la sanzione della Fifa consentendo ai 'blancos', che possono vantare contropartite gradite alla Juve come Isco, Rodriguez, Morata e Kovacic, di operare nella prossima estate.

Sull'attaccante della Juve però è molto vigile anche il Barcellona, pronto a inserirsi in caso di un'asta forte dell'ammirazione di Dybala nei confronti del connazionale Lionel Messi. I catalani seguono l'attaccante dai tempi del Palermo e l'avevano individuato come prima alternativa l'anno scorso nel caso in cui si fosse concretizzata la cessione di Neymar al Paris Saint Germain.