Dall’ospedale si vede lo stadio: tifoso della Juventus prova a farsi ricoverare

Quando la passione supera ogni limite. In questo caso, anche quello della decenza. Secondo quanto riportato dalle fonti di stampa locale, un tifoso di Reggio Calabria avrebbe provato a farsi ricoverare all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone durante la partita tra la formazione della città Pitagorica e la Juventus.

L’ospedale, infatti, si affaccia sullo stadio Scida e, dalle finestre di alcuni reparti, è possibile avere una visuale pressoché completa del terreno di gioco: l’uomo, tifosissimo della Juventus, avrebbe tentato la furbata nella speranza di poter accedere a una delle suddette stanze. La pantomima, però, non ha funzionato, ed è stato rimandato a casa perché evidentemente sano come un pesce.

Il sold-out dello Scida, completamente invaso dai tanti tifosi bianconeri che risiedono in Calabria, aveva portato a episodi analoghi anche nel 2006-07, quando le due squadre si erano affrontate in Serie B: diverse persone avevano cercato di entrare in ospedale spacciandosi per malate o fingendo di essere in visita parenti.