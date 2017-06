Dani Alves abbassa i toni: "Se andrò via sarà senza scontri con la Juve"

Dani Alves abbassa i toni e lancia segnali distensivi alla Juventus... E non solo. Dal Brasile proseguono le vacanze del terzino bianconero che però, dopo le parole burrascose e le uscite più o meno infelici dei giorni scorsi, torna a parlare e lo fa nuovamente attraverso gli schermi televisivi di un talk show. Giorni fa avevano fatto rumore i ‘consigli’ a Dybala - ("Deve lasciare la Juve per migliorare") – mentre oggi nella trasmissione "Conversa com Bial" (talk show di Rede Globo) parla del suo futuro: “Ho lasciato tutto il lavoro ai miei agenti, hanno detto che parleranno con me quando avranno ottenuto una risoluzione".

Fin qui nulla di nuovo dunque, con la tattica social che ha evidentemente portato i suoi frutti, a cui però Alves ha aggiunto: "Se me ne andrò sarà senza alcuno scontro, senza alcun problema. Al contrario di quello che si dice in giro...".

Una distensione che dunque sembra essere arrivata anche per il brasiliano ha praticamente ottenuto il suo scopo. La prossima destinazione sarà infatti Manchester, sponda City, dove Alves ritroverà Guardiola. E a proposito di Guardiola, di nuovo, Dani Alves si è così espresso: “Il Manchester City sarà la mia prossima squadra? Tutti conoscono la mia ammirazione per Pep”. E se non è una conferma questa...