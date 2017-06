Davide Nicola mantiene la promessa: da Crotone a Torino in bici, con un’iniziativa benefica

"Se dovessimo salvarci, tornerò a Torino in bici". Era il 7 aprile scorso alla vigilia della sfida contro l’Inter poi vinta. Davide Nicola è riuscito nell’impresa di salvare il Crotone e ora ha mantenuto la promessa. In bicicletta da Crotone al Piemonte, in un viaggio epico a tappe, che verrà ripreso anche da SkySport. La prima porterà l’allenatore rossoblù a Roseto Capo Spulico (146 chilometri). E via via fino a Vigone (provincia di Torino): un totale di nove tappe con un itinerario simbolico.

Tragitto già deciso: Puglia, Toscana, Liguria, Piemonte

Il percorso frazionabile in funzione delle condizioni meteorologiche e di viabilità, seguirà la linea da Crotone a Taranto, per passare da Bari, Pescara e Ancona. Poi il trasferimento verso Livorno, Genova e Torino. Nicola toccherà città a lui care, già conosciute nella sua carriera di calciatore ed allenatore. Il team capitanato da mister Nicola sarà composto da altri due ciclisti "gregari" che lo accompagneranno in questo viaggio lungo e impegnativo.

Iniziativa con scopi benefici e di prevenzione

Sulla base dell’iniziativa del Crotone, il viaggio di mister Nicola avrà un fondamentale risvolto soprattutto in termini di responsabilità sociale. L’iniziativa ha infatti ricevuto il patrocinio dell’Associazione italiana familiari vittime della Strada, della Federazione Italiana Amici della bicicletta. Due Onlus in prima linea, tra l’altro, anche nella promozione della mobilità sicura e sostenibile su strada. Fra le molte iniziative in essere, Aifvs è impegnata in un’opera di sensibilizzazione tesa all’ufficializzazione della la Giornata Onu del ricordo delle vittime della strada, una ricorrenza che rivestirebbe un altissimo valore sociale, non soltanto simbolico, per sostenere il ricordo delle vittime di incidenti e diffondere l’importanza della prevenzione e della sicurezza su strada, con lo slogan "Precedenza alla vita, sempre".