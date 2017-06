Davide Nicola onora la memoria di Denis Bergamini: sosta alla lapide durante il tour in bici

Davide Nicola nel suo “Giro d’Italia” da Crotone a Torino in bicicletta, non ha solo l’intenzione di rispettare un fioretto preso in caso di salvezza della formazione rossoblù ma anche risvolti di carattere sociale ed umanitario. Per questo sorprende il giusto che nella seconda tappa del tour dell’allenatore pitagorico, ci sia stato tempo per onorare la memoria di Donato ‘Denis’ Bergamini, il calciatore del Cosenza trovato morto, in circostanze ancora da chiarire, il 18 novembre del 1989 al km 401 della statale jonica 106. Nicola insieme ai suoi due gregari si è fermato qualche minuto davanti alla lapide posta nel luogo del ritrovamento del corpo di Bergamini, su cui di recente è stata ancora una volta riaperta l’inchiesta dalla Procura di Castrovillari che, anche attraverso la riesumazione del cadavere, dovrebbe finalmente luce sui motivi di una morte che dopo 28 anni resta misteriosa. Un momento toccante e di preghiera che conferma la grande umanità di un allenatore come ce ne sono pochi nel mondo del calcio odierno.

