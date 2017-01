De Boer: "Dopo l'esonero dell'Inter ho ricevuto subito offerte"

Milano, 5 gen. (LaPresse) - "Due giorni dopo l'addio all'Inter mi sono state recapitate alcune offerte, ma in quel momento non avevo nessuna voglia di ascoltarle". In un'intervista rilasciata a Fox Sport, Frank De Boer torna a parlare dell'esperienza in nerazzurro, culminata con l'esonero del 1 novembre scorso. "Sono rammaricato perché ho deluso i miei collaboratori - ha aggiunto il tecnico olandese -. L'allenatore è quello che guadagna di più ma dietro di lui ci sono degli assistenti che danno tutto. E' seccante fare le valigie dopo appena 85 giorni di lavoro".