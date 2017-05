De Laurentiis: "Higuain si lamentava della scarsezza dei compagni, ma aveva torto"

Il Napoli ha pubblicato attraverso il proprio canale ufficiale di You Tube l'intervento integrale del presidente Aurelio De Laurentiis alla Stampa Estera. Al solito il patron partenopeo non ha adottato mezzi termini, in particolare sull'ex pupillo Gonzalo Higuain.

Higuain core 'ngrato

" Non è una delusione. Nel momento in cui tu contrattualmente stabilisci una clausola rescissoria per evitare che te lo portino via e poi c’è qualche pazzo che vuol pagare quella cifra, non puoi dire di no. Semmai è la Juventus che non avrebbe dovuto in maniera poco leale, diciamo così, fare l’offerta. Anche se non mi sorprende più nulla ormai, dunque, secondo me, alla fine doveva essere Higuain a non accettare. Maradona dice che ha vinto due scudetti, non sarebbe mai andato in nessun’altra squadra italiana, è troppo facile se no. La cosa sgradevole è che il fratello mi diceva che Higuain si lamentava della scarsità dei compagni, ma a me non sembrano così scarsi. Se pensiamo che Mertens è diventato un centravanti da 30 goal. Siamo l’unica squadra con quattro giocatori in doppia cifra. Lui ce l’aveva con Callejon, il fratello me lo diceva sempre, e quando ho allungato il contratto a Callejon, che è straordinario ed io premio sempre la persona altrimenti è solo un freddo e sterile contratto, il problema è stato suo. Se il fratello mi dice che lui va lì per vincere, io gli potrei dire che la Juventus ha vinto anche senza di lui tanti scudetti, sei di rimorchio a quel punto, non fondamentale. E’ una sua scelta, inopportuna, non di stile, vedete Cavani e Lavezzi invece dove sono andati "