De Laurentiis: "Mertens? Tifosi tranquilli. Andando via potrebbe non ripetere una stagione così"

“Mertens? I tifosi devono stare tranquilli. Io non mi dimenticherò che quando arrivò Cavani per Quagliarella mi volevano uccidere. Finche a Napoli ci sarà una continuità imprenditoriale non devono preoccuarsi”. Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha dichiarato in un’intervista a Sky Sport parlando del capocannoniere della sua squadra. Se dovesse esserci un qualcosa di imprevedible allora si dovranno preoccupare. Chi avrebbe immaginato che senza Higuain e con Milik infortunato, Mertens sarebbe venuto fuori come vero centravanti. Ma non è detto che se dovesse andare altrove potrebbe ripetere quanto fatto quest’anno”, ha aggiunto il patron azzurro. “Non si gioca con una sola squadra, perchè le partite sono tante e serve un diverso tipo di approccio. Noi dobbiamo pensare a un contesto di rosa, l’importante non è il singolo”.

Qualche parola il presidente l’ha spesa anche per la Juventus, rivale in campionato e neo finalista di Champions League. “Noi più punti guadagniamo e più avremo benefici e seguaci in tutto il mondo. Ben venga un successo. Non sono contrario alla Juventus perchè è la nostra prima antagonista. In Europa il discorso è diverso”.

Infine elogio per il proprio allenatore. Sarri come Ferguson? Assolutamente si, Fatte le dovute proporzioni con quelle che sono le società inglesi. Noi abbiamo una società per azioni in un contesto imprenditoriale puro. Non so a quali logiche risponda il proprietario del Manchester - ha spiegato - ma visto che gli inglesi sono primi in Europa per fatturato non credo che a loro venga meno il concetto di fare impresa. Perchè quello è la base della competitività a livello nazionale e internazionale. Sarri ad oggi è un direttore d’orchestra insostituibile”.