De Laurentiis: "Reina? vogliamo che rimanga, ma cerchiamo comunque un altro portiere"

Aurelio De Laurentiis è concentrato sul mercato del Napoli. Lo rivela lui stesso in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello sport, in cui già spiega che stanno aspettando Ounas per le visite mediche, ma da subito si è verificato un intoppo.

" Dovrebbe arrivare lunedì per le visite mediche, il ponte lungo di Roma ci ha spinto a posticipare il suo arrivo.Sono molto contento del suo arrivo. "

Ovviamente, tr le questioni da risolvere c'è anche quella con Pepe Reina.

" E perché non dovrei parlare con lui? La questione non mi sembra complicata, Reina ha ancora un anno di contratto e c'è in noi la volontà di rispettare quell'accordo, consapevoli del valore che ha. Poi è chiaro che avremo modo di vederci, anche presto, e chiacchiereremo. Ed è anche vero che siamo orientati a comprare un altro portiere che ch garantisca prospettive: Rafael è giusto che giochi, è bravo e lo aveva dimostrato anche da noi: e Sepe dà garanzie, è napoletano. "

Tra Leno, Perin, Rulli, quale sceglierà il Napoli?

" Di Rulli so che gioca bene con i piedi, ma non mi faccio incastrare a parlare di vicende che riguardano sviluppi che non si possono prevedere o anticipare. "

Si tocca anche il tema Sarri: si sono parlati? Contnueranno a lavorare insieme?

" Ci siamo sentiti l'altro giorno, prima che rientrassi da Los Angeles. Sarri ha un contratto in base al quale deve restare con noi per altre tre stagioni. "

Tra i vari argomenti toccati, si fa anche una stima del valore attuale del suo Napoli.

" Quanto vale? Un miliardo di euro. Lo venderei? Neanche per un miliardo di euro. Il Napoli, per me uomo di cinema, è un film meraviglioso che ho appena cominciato a realizzare. Non dico che siamo ai titoli di testa, ma poco dopo, alla narrazione iniziale. C'è tutta una trama che va sviluppata. "