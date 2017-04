De Laurentiis: "Sarri ha una clausola di 8 milioni di euro. Higuain ha poca cultura"

Solamente sabato scorso, nel corso della conferenza stampa di Lorenzo Insigne: Aurelio De Laurentiis a chi gli chiedeva se era preoccupato per il fatto che tante società sembrano aver messo gli occhi su Maurizio Sarri, rispondeva serafico: “Non sono preoccupato anche perché io i contratti li so fare…”. Il patron partonepeo può dormire sonni tranquilli perché proprio l’accordo pluriennale stipulato con il tecnico toscano, prevede delle clausole onerose che scatteranno solamente a partire dalla stagione 2018 come ha puntualizzato in un’intervista a BeIn Sports…

" Sarri ha un contratto che lo lega a noi per molti anni, e ha una clausola penale che puó scattare tra un'altra stagione di 8 milioni di euro, che non mi sembrano pochi per andare ad allenare altrove "

De Laurentiis nel corso dell’intervista ha anche parlato del rinnovo di Mertens e di Koulibaly, oggetto sempre pregiato e per cui la scorsa estate ha rigettato al mittente un’offerta da 55 milioni di euro del Napoli…

" Credo che Mertens abbia il desiderio di rimanere qui, bisogna capire cosa pensa sua moglie. Se si risolveranno i problemi con lei, non c'è dubbio alcuno: resterà con noi e lo accoglieremo a braccia aperte. Koulibaly? Il Chelsea offrí oltre 55 milioni, ma dissi a Conte che non si poteva dar via uno come Koulibaly, a meno che mister Sarri mi dicesse 'Aurelio, vado bene con Tizio e Caio puoi dare via chi vuoi' "

Video - De Laurentiis: "Mertens? Rinnovo dipende da famiglia ma in un altro sistema non segnerebbe così..." 01:32

Prima di congedarsi De Laurentiis, torna sull’addio di Higuain, che nell’ultima uscita al San Paolo ha indicato proprio De Laurentiis per assolversi davanti ai tifosi napoletani…

" I tifosi non sono stupidi, capiscono perfettamente. E comunque, se tu sei una persona di buon gusto e che conosce la storia, non puoi tradire la squadra dove hai giocato e dove ti sei affermato, per andare all'acerrima nemica di sempre, che è la Juve. Credo che sia una caduta di gusto, dove non c'entra più nè il presidente nè il fratello del giocatore, c'entra soltanto la sua cultura, che ha dimostrato di essere piccola. "