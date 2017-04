De Rossi e i giovani: "Instagram prima della partita? Li prenderei a mazzate"

Tutto d'un pezzo e, ormai, torchiato e forgiato da 34 anni di età, la metà dei quali trascorsi nella Roma: all'interno di un'intervista concessa alla rivista "Undici", Daniele De Rossi regala uno sprazzo della sua interpretazione del calcio di oggi, del rapporto con i giocatori più giovani e del modo in cui questi vivono il calcio. Ed è normale che il suo pensiero differisca da quello di ragazzi che hanno quasi la metà dei suoi anni, cresciuti in un mondo in cui i social network la fanno da padrone.

" Il mondo è cambiato, non solo il calcio. Che fai, te la prendi con i giovani calciatori? Ma lasciali stare, che ci vuoi fare? A volte danno fastidio pure a me quando li vedo. Quando fanno la diretta Instagram dallo spogliatoio prima della partita io gli darei una mazzata da baseball sulla bocca. Ma hanno 18 anni e tra venti anche loro si ritroveranno quello di 18 anni che farà un'altra cosa per cui diranno: "Ma dai, quando eravamo giovani noi c'era De Rossi che ci faceva a pezzi se avessimo fatto una cosa così". A volte noi calciatori facciamo un po' di populismo, di chiacchiere. Frasi come: "Il nostro non è un lavoro, i veri eroi sono quelli che si alzano alle 5 di mattina per andare a lavorare"... Sì è vero, vabbè, ma basta dirlo. "