De Rossi: "Non vincere mi distrugge, non so se resterò alla Roma"

Le parole di Daniele De Rossi, in scadenza di contratto il prossimo giugno, fanno discutere in casa Roma: il più amato giallorosso dopo Totti, intervistato da Lele Adani per l’emittente televisiva Sky, ha rilasciato dichiarazioni che lasciano aperta una finestra lontana da Roma. Le recenti smentite del giocatore vanno, però, nella direzione di un rinnovo di contratto perciò l'ipotesi dell'addio è ancora da confermare. La realtà è che sono ore e giorni di grandi riflessioni per "capitan futuro":

" Non lo so, in questo momento non lo so. Penso che non sia neanche così importante. Penso che ci siano stati dei momenti, delle scelte, delle stagioni in cui era più difficile restare, più difficile legarsi a questa maglia. È una storia d’amore che è durata talmente tanto ed è stata talmente bella che ridurla a finire un anno prima o un anno dopo in questa città o un’altra sarebbe sbagliato "

Dalle tue parole non trasmetti sicurezza…

" No, ma neanche insicurezza. Non sto meditando cose strane. E’ un momento in cui non sto parlando, ma è un momento in cui ci sto pensando tanto, sia a casa che tra me e me, molte ore al giorno. Qualcosa capirò. C’è un rapporto solido, stretto e d’amore che comunque vada non si interromperà. Queste parole potrebbero far pensare a un commiato anticipato, ma non è così, lo sto dicendo a prescindere "

a cura di Matteo Tombolini