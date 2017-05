De Sciglio, con l'Atalanta è stata l'ultima col Milan? L'addio a giugno appare scontato

La stagione di Mattia De Sciglio si è ufficialmente chiusa al 90’ di Atalanta-Milan, quando è dovuto uscire per un problema muscolare, lasciando il posto a Vangioni. Il referto medico ha parlato di lesione muscolare di conseguenza, stagione finita in anticipo. Probabilmente contro i bergamaschi potrebbe essere stata la sua ultima recita con la maglia del Milan, il contratto è in scadenza nel 2018, ma il terzino sembrebbe intenzionato a declinare ogni proposta di rinnovo.

Il rapporto con la tifoseria è ai minimi storici, la punta dell’iceberg è stata toccata dopo Milan-Empoli, quando il giocatore è stato fischiato all’uscita dal campo, dopo la partita è sfociata nel litigio con un tifoso nel garage antistante lo stadio. Ora il Milan dovrà scegliere se puntare sulla permanenza forzata o cercare di monetizzare il più possibile da una sua cessione. In prima fila c’è la Juventus, Allegri conosce molto bene il terzino della Nazionale, dato che lo ha allenato due anni e mezzo al Milan, ed è stato colui che lo ha fatto debuttare in serie A.

Il rapporto fra De Sciglio e i colori rossoneri, vanta 133 presenze (alcune da capitano) senza alcun gol all’attivo, con una vittoria nella finale di Supercoppa Italiana a Doha nel dicembre 2016, è destinato ad interrompersi dopo 15 anni di permanenza (9 stagioni nel settore giovanile, 6 in prima squadra). Avrebbe potuto essere una bella storia con il Milan, ma la situazione instabile della squadra rossonera non ha facilitato il ragazzo che a sua volta non ha sempre dimostrato la cattiveria necessaria per affrontare San Siro e scaldare il cuore di un pubblico esigente come quello di San Siro.

Matteo Anobile

