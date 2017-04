De Sciglio-Milan, amore mai sbocciato: tra il paragone con Maldini e un talento rimasto in potenza

Dopo 15 anni di Milan, Mattia De Sciglio è ormai prossimo a lasciare i rossoneri. Lo “scontro” con un tifoso nel post partita con l’Empoli di quattro giorni fa è stato l’ultimo atto di un amore ormai ai minimi storici, che porterà il giocatore a vivere da separato in casa quest’ultimo mese di stagione. Una situazione che è andata degenerando col passare del tempo ma che evidenzia oggi un malessere di fondo che i tifosi del Milan hanno più volte esternato.

A conti fatti il “De Sciglio futuro campione” è sempre stato solo una speranza. Un buon esordio e tante aspettative nel lontano 2011, rimaste tali. Sospeso tra il paragone con Paolo Maldini e un talento rimasto potenza, Mattia non si è mai concretamente realizzato e, ora che le cose vanno male, ci si chiede se il suo futuro possa essere, come dicono i rumors di mercato, “da Juventus”. Il Milan (con cui ha raggiunto le 100 presenze il 6 marzo di un anno fa) gli ha dato fiducia, lo ha premiato con la fascia da capitano in diverse occasioni, lo ha portato a vincere da capitano (subentrante) la Supercoppa di Doha proprio con la Juventus, ma la carriera del 24enne milanese deve, per lui e per il Milan, cambiare rotta. E oggi, nonostante un discreto apporto con la Nazionale di Conte agli Europei della scorsa estate, ci si chiede se potrà concretizzare quel gran potenziale con un'altra maglia (quella della Juventus per esempio... tutt'altro che casuale).

2016/17 Milan De SciglioLaPresse

Le prestazioni altalenanti – l’ultima memorabile, a memoria, è la finale di Coppa Italia della scorsa stagione sempre contro la Signora - e i mormorii di San Siro sempre più insistenti, portano a un un’unica soluzione: lasciare Milano, per il bene di entrambe le parti. Il club meneghino - che non ha gestito bene la questione “rissa” post Empoli, astenendosi da commenti in difesa del proprio tesserato dopo l’accaduto - ha fissato il prezzo intorno ai 10 milioni di euro, cifra più che abbordabile per le casse bianconere. La scelta sembra fatta e difficilmente si tornerà indietro, il malumore del ragazzo e dell’ambiente verso di lui non suggeriscono ripensamenti. Il dubbio ora ce l’ha la Juventus (o qualsiasi altra squadra che volesse metterlo sotto contratto): quanto questo De Sciglio può rivitalizzarsi a Torino e tornare a far pensare di sé di essere ancora il “nuovo Maldini”? E quanto Mattia potrà svoltare la propria carriera dopo stagioni in costante ribasso? Provare, lasciando il Milan, è l’unica soluzione.