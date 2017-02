Deulofeu marziano, Pasalic-gol a Bologna: 1-0 di un Milan ridotto in 9 uomini

È la vittoria da libro Cuore del Milan, oppure semplicemente del vecchio cuore rossonero. Ridotto in nove uomini per le due (fiscali ma a termini di regolamento esatte) espulsione comminate da Doveri a Paletta e Kucka, costretto addirittura in 8 dopo l’infortunio di Andrea Poli, il Milan ha trovato le energie per assaltare la porta del Bologna piazzando il colpo del knock out con zampata di Pasalic su assist di un Gerard Deulofeu in formato stellare. Non basterà per aggiustare una classifica ancora deficitaria per quel che riguarda le posizioni che valgono l’Europa, ma questa vittoria può davvero regalare una straordinaria iniezione di autostima alla banda Montella. Per contro, dopo i 7 gol incassati dal Napoli in casa, arriva un’altra umiliante sconfitta per il Bologna di Donadoni.

La cronaca della partita

Il Milan parte forte con Pasalic a spedire incredibilmente oltre la traversa a porta sguarnita dopo miracolo di Da Costa su conclusione ravvicinata di Deulofeu, poi perde terreno e al 36esimo anche la parità numerica: Paletta rimedia due gialli evitabili anzitempo e lascia i suoi in dieci uomini-

Impossibile condensare le mille emozioni della ripresa in poche righe: il Milan perde un altro uomo quando Kucka rimedia il secondo cartellino giallo, Donnarumma salva i rossoneri con parata dell’altro mondo su conclusione a botta sicura di Krejci e incredibilmente Pasalic insacca a porta vuota dopo assolo da marziano di Deulofeu. Gioco, partita e incontro.

La statistica chiave

31 - Da luglio 2013 ad oggi nessuna squadra nei top-5 campionati europei ha subito più espulsioni del Milan (31).

Il tabellino

Bologna (4-3-3): Da Costa; Krafth, Gastaldello (62’ Petkovic), Maietta, M’Baye (77’ Torosidis); Dzemaili, Pulgar (80’ Viviani), Nagy; Verdi, Destro, Krejci Allenatore: Donadoni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli (31’ Zapata), Vangioni; Kucka, Locatelli (46’ Gomez), Pasalic; Suso, Bacca (62’ Poli), Deulofeu Allenatore: Montella

Arbitro: Doveri

Gol: 89’ Pasalic

Note – Ammoniti: Gastaldello, Mbaye, Verdi, Maietta, Nagy; Abate, Paletta, Vangioni, Kucka Espulsi: Kucka, Paletta

