Deulofeu: telefono, casa; Barcellona pronto a riaccoglierlo, Milan impotente

" Il Milan ha avuto molta importanza, l’ho già detto. Senza il Milan non sarei qui in Nazionale. Montella mi ha dato fiducia, e lo ringrazio per questo. Ora continuiamo così e cercheremo di entrare in Europa. "

Parole e musica di Gerard Deulofeu a margine della partita che lo ha (nuovamente) consacrato sul palcoscenico europeo. E che palcoscenico lo Stade de France di Parigi! Entrato al minuto 67 al posto di Pedro sul risultato di Francia-Spagna inchiodato sullo 0-0, il classe 1994 di Riudarenes si è procurato il penalty – poi trasformato da David Silva – dopo una manciata di secondi dal suo ingresso con palla borseggiata e dribbling in tunnel ai danni di Koscielny poi, non pago, ha finalizzato dieci minuti più tardi la più scintillanti delle azioni imbastite dalla Roja. La rinascita del prodotto della cantera del Barça – tornato in Nazionale dopo 2 anni e 10 mesi di assenza - non è più un mistero per nessuno e in casa blaugrana, stando alle ricostruzioni della stampa catalana, tutti pensano che riportare l’ex bimbo prodigio all’ovile sarebbe un’ottima idea. Già, ma cosa pensano a Milanello?

Milan immobile, vorrei ma non posso (trattenerlo)

Al momento in cui scriviamo non è dato sapere se il Milan progetta un reale intervento per provare ad impossessarsi del cartellino del 23enne catalano. La situazione in via Aldo Rossi è più che mai magmatica e tutti gli occhi sono rivolti al 14 aprile, la nuova deadline per il famigerato closing. Il Diavolo avrebbe dovuto blindare l’ex Barcellona dopo quel numero da circo sciorinato contro il Bologna nella trasferta del Dall’Ara, ma era impossibilitato allora e lo è ancora allo stato dell’arte. La situazione contrattuale dell’attaccante spagnolo è ormai arcinota: il cartellino appartiene tutt’ora all’Everton ma il Barcellona con dodici milioni se lo riporta a casa qualora volesse usufruire della clausola di recompra. Il Milan, che non può vantare alcun diritto sul giocatore, rischia così di trasformarsi in una sorta di volano per la rinascita di un giocatore che prima di varcare i cancelli di Milanello era finito ai margini della rosa di un club da ceto medio come l’Everton. Saranno però altri club a godersi questa fioritura, a meno di clamorosi e inaspettati scenari.

Gerard Deulofeu Milan Fiorentina 2017LaPresse

Il Barça chiama, ma "Deulo" non può fare la comparsa

Se il Barcellona pare intenzionato a far valere i suoi diritti, meno scontata è l’effettiva permanenza di Deulofeu nei ranghi del suo club di origine per la stagione 2017/2018. Secondo i bene informati – Mundo Deportivo su tutti – molto dipenderà dalla scelta del nuovo allenatore; la concorrenza, dato da non sottovalutare, sarebbe spietata e il ruolo di quarto (o quinto?) violino mal si sposerebbe con il suo carattero fiero e legittimamente ambizioso. Qualcuno nell’ambiente culé continua a nutrire dubbi sul carattere ribelle del ragazzo cresciuto nella Masia, ma anche su questo versante Deulofeu ha offerto ampie garanzie nella sua avventura milanista. Lui stesso si è recentemente dichiarato più maturo e intelligente rispetto al passato (Emery a Siviglia mise alla berlina i suoi limiti caratteriali) e tra pochi giorni peraltro diventerà per la prima volta papà.

Portare il Milan in Europa potrebbe dunque essere l’ultimo lascito in rossonero per il ritrovato Gerard Deulofeu. Le sue parole di ringraziamento all’ambiente rossonero sembrano già presagire un futuro addio, lette in filigrana.